عبدالعزيز الفضلي
فازت الكويت بالمركز الأول في جائزة «الالكسو» الكبرى للتطبيقات الجوالة العربية بدورتها الثالثة وذلك خلال مشروع سجل متابعة الطلاب والتي اقيمت في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم بتونس، حيث فاز بالجائزة المعلم فهد الظفيري من ثانوية عبداللطيف ثنيان الغانم التابعة لمنطقة الفروانية التعليمية، وتم تكريمه من قبل مدير عام المنظمة د. سعود الحربي في الحفل الختامي للجائزة الذي اقيم في مدينة الحمامات بتونس.
ومشروع سجل متابعة الطلاب هو عبارة عن تطبيق يتيح للادارة المدرسية متابعة حالة الطالب اثناء الدوام المدرسي بشكل مباشر.