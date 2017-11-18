افتتح وزير السياحة اللبناني اواديس كيدانيان مهرجان بيروت للطهي وصالون دو شوكولا بيروت بنسختيه السابعة والرابعة في البيال، في حضور عدد من نقباء السياحة والسفراء والخبراء والمهتمين.

وفي بيان صادر عن الشركة المنظمة، تحتفل بيروت تلك العاصمة التي احتلت المرتبة الأولى عالميا كأفضل مقصد للطعام، مرة أخرى بغنى مطبخها، بوجود أكثر من 42 طاهيا وخبيرا ومتخصصا سيشاركون شغفهم للاطلاع على أجد أساليب تحضير الطعام وأفضل التقنيات من خلال 58 ورشة عمل مع أكثر من 112 عارضا يبرزون أفضل ما في المأكولات والمشروبات والحلويات ومعدات وأواني المطبخ ويتوقعون 15000 زائر من ذواقة الطعام والشوكولا على مدى 3 أيام في البيال.

وأضاف البيان: سيستضيف معرض الشوكولا، في نسخته للعام 2017، حدثا استثنائيا بالفعل، إذ سيقوم الفنان والنحات والشاعر اللبناني الشهير رودي رحمة والشيف شارل عازار بالكشف عن منحوتة فريدة من نوعها مصنوعة من الشوكولا خصوصا للمعرض وستبقى معروضة طوال أيام المهرجان. وستكون منحوتة FIRE DANCE (رقصة النار) حين يتطاير اللهب حول الراقصات.. حركة أبدية وتتدفق الأبجدية مثل طعم الحب... ثم، تتوقف فجأة! وختم: كما يجتمع عالم الطعام بعالم الأزياء في عرض أزياء الشوكولا، حيث يعمل المصممون اللبنانيون مع مجموعة من الطهاة وصانعي الحلويات المشهورين من أجل تصميم وتنفيذ 13 فستانا من الشوكولا، جرى عرضها خلال الافتتاح. وهذه السنة موضوع العرض أرض العجائب في الشتاء، ويستضيف المصمم جان لوي صبجي الذي تعاون مع الشيف اللبناني، والمستشار الأول شارل عازار من أجل ابتكار التحفة الفنية التي ستكلل عرض الأزياء.