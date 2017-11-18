أكد الخبير الفلكي عادل المرزوق ان منطقتنا تشهد وجود منخفض جوي معتدل يسيطر على شبه الجزيرة العربية تبلغ قوته بين 1010 و1016 مليبار وتكون الرياح جنوبية شرقية سرعتها بين 21 و32 كلم/ ساعة وتسبب الغيوم التي ستظهر اعتبارا من مساء اليوم السبت، وسيكون الطقس بين غائم جزئيا الى غائم كليا حتى مساء الاثنين المقبل، واضاف: يوم الثلاثاء المقبل تكون الرياح الجنوبية الشرقية هي الرياح السائدة فتعطي فرصة جيدة لسقوط الامطار خصوصا الثلاثاء 21 الجاري، حيث من المحتمل أن تكون امطارا جيدة وكثيرة لم نشهد لها مثيلا منذ فترة طويلة وقد تستمر حتى بداية الشهر القادم ومن المحتمل ان تبلغ كمية الامطار المتوقع سقوطها حوالي 12 ملم في هذا اليوم وهي كمية جيدة حسب مقاييس صحراء شمال غرب شبه الجزيرة العربية إن صحت توقعاتنا هذه، كما أن هناك ايضا فرصة لسقوط الامطار يوم الخميس 23 الجاري، ومن المحتمل ان تصل كمية الامطار الى 10 ملم، وستستمر فرصة الامطار الخفيفة والمتفرقة تكون كمية المطر فيها قليلة جدا وتكون بحدود 1 ـ 1.5 ملم حتى الثلاثاء 28 الجاري فتزداد كمية المطر فتكون بين 7 و8 ملم.

واستطرد المرزوق بقوله: من المحتمل أن تسقط الامطار يوم السبت 2 ديسمبر المقبل وأن تكون كميتها بين 5 و4 ملم وهي امطار قطعا رعدية مصحوبة بالبرق والرعد وسوف نلاحظ أن درجات الحرارة ستنخفض بعض الشيء وتكون خلال الاسبوع القادم فتكون بين 22 و24 درجة مئوية في النهار وتكون بين 15 و18 درجة مئوية في الليل هذا الجو الغائم سوف تصاحبه عواصف رعدية متفرقة، كما سنلاحظ ان درجات الحرارة ستكون وفق معدلها السنوي.

وتابع: إذا صحت هذه التوقعات (والعلم عند الله) فإن الأرض ستكون موسومة، أي أن امطارها سقطت في فترة الوسم، وسنشاهد الفقع (الكمأة) في الأسواق، علما أن فترة الوسم ستنتهي في يوم 6 ديسمبر المقبل من كل عام حيث تدخل فترة المربعانية في هذا التاريخ مع دخول نوء الاكليل حيث تقول العرب في شبه الجزيرة العربية إن أول 10 أيام من المربعانية تحسب من ضمن فترة الوسم، ونلاحظ هبوطا ملحوظا بعد هذا التاريخ في درجات الحرارة خصوصا عندما تهب الرياح الشمالية الغربية إذا كانت نشطة في سرعتها فإن درجات الحرارة ستهبط وتكون بين (18-20) درجة مئوية في منتصف النهار وبين 6 و8 درجات مئوية في منتصف الليل.

وعن حالة البحر، قال المرزوق: التيارات البحرية هي تيارات الحمل غير الصالحة للصيد بسبب شدة اندفاع التيارات وسرعتها القوية التي تمنع وصول الخيط الى قاع البحر وسوف تستمر حالة تيارات الحمل الى يوم الخميس المقبل ثم تتحول الى تيارات الفساد الصالحة للصيد في يوم الجمعة المقبل حيث يكون أعلى مد في حدود الساعة 3.30 مساء ولكن تبقى الامواج معتدلة الارتفاع بين 60 و150 سم ولكن في نهاية الأسبوع ستكون الأمواج اكثر ارتفاع وتكون 120 ـ 210 سم ولذلك ننصح بعدم دخول البحر خلال هذه الفترة.