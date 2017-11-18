تحت قناطر تاريخية مرممة ومزدانة بالاضواء واشجار عيد الميلاد، يباع صابون حلب الشهير ومجوهرات مشغولة يدويا في حي صغير عادت اليه الحياة في مدينة حلب السورية القديمة التي اجتاحتها الحرب. فقد شكلت مدينة حلب المدرجة على لائحة اليونسكو للتراث العالمي، إحدى خطوط المواجهة الأكثر عرضة للاشتباكات بين قوات النظام السوري وفصائل المعارضة المسلحة. واستعاد نظام الرئيس بشار الأسد في ديسمبر 2016 السيطرة على هذه المدينة الكبيرة في شمال سورية، بعد ان قسمت منذ 2012 إلى أحياء خاضعة لقواته وأخرى واقعة تحت سيطرة المعارضة. وفي سوق الجمرك الذي افتتحه الخميس وزير التجارة الداخلية عبدالله الغربي ومحافظ حلب حسين دياب خلال حفل كبير، لم تعد آثار القذائف والصواريخ إلا ذكرى سيئة.

فقد استعادت قناطر الحجر العريقة بريقها بعد أن ازدانت باكاليل مضيئة وبأشجار عيد الميلاد والأعلام السورية. ورفعت صورة ضخمة للأسد على إحدى القناطر. ولا يزال عدد من واجهات المتاجر مغلق، إذ إنه لم يرمم بعد.