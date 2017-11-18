رشيد الفعم

وجهت الكويت ممثلة بوزارة العدل الدعوة لاجتماع الدورة الثالثة والثلاثين لمجلس الوزراء العرب والذي سينعقد يوم 23 الجاري في مقر الجامعة العربية بالقاهرة.

في هذا السياق، أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير العدل د.فالح العزب في تصريح لـ«الأنباء» ان قرارات المكتب التنفيذي ستشكل خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون العربي والدولي في المجالات القضائية والقانونية، مشددا على ضرورة العمل على تفعيل الاتفاقيات القضائية العربية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب.

وأوضح ان الاجتماع سيناقش العديد من البنود، على رأسها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة ومساعدة ضحايا الأعمال الارهابية ومكافحة الفساد وأوضاع اللاجئين.