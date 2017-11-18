مريم بندق

كشفت مصادر رفيعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» عن ان التشكيل الحكومي الجديد مطول. وقالت: قبل أسبوعين الى 3 أسابيع لن يكون هناك أسماء متداولة للتوزير.

وأضافت المصادر: حتى الآن لا توجد أي أسماء مرشحة لحمل حقائب معينة وما يتداول حول بعض الأسماء غير صحيح.

وردا على سؤال حول مدى صحة عرض حقائب وزارية على نائبين حاليين أحدهما لوزارة العدل أجابت المصادر: حتى الآن لا توجد اي أسماء تم عرض الحقائب الوزارية عليها.

على صعيد متصل، قالت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء» ان المقترح الذي تتم دراسته الآن حول استحداث هيئة للأزمات ستطرح الحكومة رأيها بشأنه بعد الاطلاع عليه لأهمية هذه الخطوة بشكل عام والتي تتطلب التنسيق مع الجهات المختصة حاليا، مشيرة الى ان الحكومة تبارك اي مقترح نيابي يصب في المصلحة العامة.