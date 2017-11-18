بعث صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، ببرقية تهنئة إلى أخيه سلطان عمان الشقيقة، قابوس بن سعيد المعظم عبر فيها سموه رعاه الله عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين للعيد الوطني المجيد لسلطنة عمان الشقيقة مشيدا سموه بالإنجازات الشاملة والنهضة المباركة التي تشهدها سلطنة عمان الشقيقة متمنيا لهموفور الصحة والعافية ولسلطنة عمان الشقيقة المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.



وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمدببرقية تهنئة إلى سلطان عمان الشقيقة قابوس بن سعيد المعظم ضمنها سموه خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة الذكرى السابعة والأربعين للعيد الوطني المجيد لسلطنة عمان الشقيقة متمنيا لجلالته موفور الصحة والعافية ولسلطنة عمان الشقيقة كل التقدم والازدهار.



كما بعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقية تهنئة مماثلة.