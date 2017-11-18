منحت الحكومة الفرنسية وكيل الحرس الوطني الكويتي الفريق ركن مهندس هاشم الرفاعي وسام جوقة الشرف وهو أعلى الاوسمة الفرنسية مكانة نظير الخدمات البارزة والاسهامات التي قدمها في السلك العسكري وتوطيد العلاقات بين البلدين.

كما منحت فرنسا مساء امس الجمعة المقدم انور الرشيدي وسام الشرف تكريما لاسهاماته في المجال العسكري حيث تقدم هذه الاوسمة الاكثر شهرة في العالم كمكافأة من رئيس الجمهورية للاشخاص الاكثر استحقاقا في مختلف المجالات.



واعرب الرفاعي، عن الفخر والاعتزاز بنيله وسام جوقة الشرف من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مؤكدا ان "هذا التكريم هو ثمرة عمل متواصل وجهود وتعاون كافة المسؤولين في السلك العسكري وبفضل توجيهات حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه".



واشاد بعمق العلاقات العسكرية بين الكويت وفرنسا وحرص الطرفين على تعزيزها وتطويرها لاسيما في مجال التعليم والتدريب العسكري.



واهدى الرفاعي هذا التكريم الى سمو امير البلاد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد ورئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي وسمو رئيس مجلس الوزراءالشيخ جابر المبارك ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الاحمدولكل مواطن كويتي.



من جهته اعرب الرشيدي، عن الشرف بأن يحظى بهذه الثقة وهذا التقدير مؤكدا ان هذا التكريم هو تكريم للكويت والكويتيين كافة ويعكس تقدير فرنسا لدور دولة الكويت في المجال العسكري وهو فخر ودافع دائم نحو التميز والابداع.

واشاد بعمق العلاقات المتميزة والراسخة التي تربط الكويت وفرنسا لاسيما في المجال العسكري مؤكدا حرص القيادة في البلدين على تعزيزها وتطويرها الى مجالات أرحب.



ومن جانبه اشاد سفير دولة الكويت في باريس سامي السليمان بمستوى العلاقات الثنائية والتنسيق والتعاون العسكري بين البلدين والتي قال انها تمتد الى نصف قرن وأسهمت في تطوير نوعي للقوات العسكرية في البلدين.



واكد السفير السليمان ان هذا التكريم "مفخرة لدولة الكويت" ودليل على ما تزخر به البلاد من عناصر بشرية قادرة على تحقيق النجاح والتميز في جميع المجالات.



من جهته اشاد المدير العام لشرطة الدرك الفرنسية الجنرال ريتشارد ليزوري بعمق العلاقات الثنائية التي تربط فرنسا بدولة الكويت في المجالات كافة لاسيما على الصعيدين الأمني والعسكري.



وقال ليزوري ان هذا التكريم دليل قاطع على مستوى العلاقات التي تربط البلدين الصديقين لاسيما بين شرطة الدرك الفرنسية والحرس الوطني الكويتي.



وأشاد بالجهود التي قدمها كل من الرفاعي والرشيدي في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتنسيق بين الجانبين في كافة المسائل ذات الاهتمام المشترك معربا عن الأمل بان يتم تعزيز وتوطيد التعاون لما فيه خير ومصلحة البلدين وشعبيهما.



يذكر ان هذا الوسام الذي أنشأه الامبراطور نابليون الأول يمنح نيابة عن رئيس الدولة لمكافأة المواطنين الأكثر استحقاقا في جميع القطاعات.