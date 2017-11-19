نعى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله المغفور له بإذن الله رئيس قسم مذيعي أخبار الإذاعة بقطاع الأخبار والبرامج السياسية في الوزارة وليد المؤمن الذي توفي فجر السبت.

وقال الشيخ محمد العبد الله في بيان صحافي ان رحيل المؤمن الذي توفي عن عمر ناهز 50 عاما اثر أزمة صحية يمثل خسارة لوزارة الإعلام وقطاع الأخبار والبرامج السياسية على وجه الخصوص.

وأضاف: «تلقينا ببالغ الحزن والأسى فجر اليوم (أمس) نبأ وفاة أحد أبناء وزارة الإعلام المخلصين ذي الخلق الطيب والسمعة الرفيعة والمشهود له بإخلاصه وتميزه في عمله كأحد الكوادر الإعلامية الكويتية المتخصصة في مجال العمل الإخباري الذي التحق به منذ نحو 20 عاما».

وذكر ان الفقيد كان خلال فترة عمله في الوزارة مثالا للمذيع الكويتي المجتهد والمتميز والملتزم بقواعد وأسس العمل الإعلامي ونموذجا مشرفا للإعلامي الوطني بما قدمه من صورة مشرقة للكويت وتسويق لصورتها الحضارية والإنسانية.

وتقدمت وزارة الإعلام وجميع العاملين فيها بخالص التعازي لأسرة الفقيد وإلى زملائه وإخوانه بالوزارة والأسرة الإعلامية الكويتية ومشاهديه ومستمعيه داخل الكويت وخارجها الذين فقدوا برحيله نموذجا إعلاميا كويتيا مشرفا.

وكان الإعلامي ومذيع تلفزيون الكويت وليد المؤمن انتقل إلى رحمة الله بعد صراع مع المرض، حيث ووري جثمانه الثرى عصر أمس في مقبرة الصليبخات، على أن يبدأ أول أيام العزام اليوم في حسينية عقيلة الطالبيين في منطقة الرميثية.

وكان الراحل قد تعرض لمضاعفات بحالته الصحية قبل أن يدخل في غيبوبة ادخل على إثرها العناية المركزة في المستشفى الأميري.