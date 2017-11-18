تحت عنوان (أصوات من أجل الحرية) وبمشاركة ما يزيد على ستة آلاف متسابق نظم بنك الخليج اليوم السبت ماراثونا رياضيا بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

وامتد الماراثون الذي أطلق عليه تسمية "642" (في إشارة الى عدد عضلات جسم الانسان) من سوق شرق مرورا بأجمل معالم دولة الكويت الرئيسية كسوق المباركية وشارع الخليج والمسجد الكبير.

وقدم جموع المشاركين من الرياضيين المتمرسين والمبتدئين اضافة الى شرائح عمرية مختلفة وأفراد العائلة فضلا عن الهواة عرضا رياضيا عكس الأهداف الذي أقيم من أجلها الماراثون.