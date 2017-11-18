نعى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الاعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله اليوم المغفور له بإذن الله رئيس قسم مذيعي أخبار الإذاعة بقطاع الأخبار والبرامج السياسية في الوزارة وليد المؤمن الذي توفي فجر اليوم.

وقال العبد الله في بيان صحافي ان رحيل المؤمن الذي توفي عن عمر ناهز 50 عاما اثر أزمة صحية يمثل خسارة لوزارة الإعلام وقطاع الأخبار والبرامج السياسية على وجه الخصوص .

واضاف "تلقينا ببالغ الحزن والأسى فجر اليوم نبأ وفاة أحد أبناء وزارة الإعلام المخلصين ذي الخلق الطيب والسمعة الرفيعة والمشهود له بإخلاصه وتميزه في عمله كأحد الكوادر الإعلامية الكويتية المتخصصة في مجال العمل الإخباري الذي التحق به منذ نحو 20 عاما".

وذكر ان الفقيد كان خلال فترة عمله في الوزارة مثالا للمذيع الكويتي المجتهد والمتميز والملتزم بقواعد وأسس العمل الإعلامي ونموذجا مشرفا للاعلامي الوطني بما قدمه من صورة مشرقة للكويت وتسويق لصورتها الحضارية والإنسانية .

وتقدمت وزارة الإعلام وجميع العاملين فيها بخالص التعازي لأسرة الفقيد وإلى زملائه وإخوانه بالوزارة والأسرة الإعلامية الكويتية ومشاهديه ومستمعيه داخل الكويت وخارجها الذين فقدوا برحيله نموذجا إعلاميا كويتيا مشرفا