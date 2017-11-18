أكدت دولة الكويت اليوم حرصها ودعمها المتواصلين لخطة التنمية المستدامة 2030 التي وضعتها الامم المتحدة والعمل مع الجهات والمنظمات المعنية لتحقيق الاهداف الاممية لتك الخطة المتضمنة 17 هدفا.

وقال سفير دولة الكويت لدى قطر حفيظ العجمي عقب ترؤسه وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع رفيع المستوى للتحضير لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بمتابعة تمويل التنمية لعام 2018 ان الكويت تعد من اوائل الدول المنضمة لهذه الخطة منذ القمة الاممية التاريخية التي اعتمد خلالها قادة العالم خطة التنمية المستدامة 2030.

واضاف السفير العجمي ان اهداف التنمية المستدامة تمثل اولوية في الخطط والبرامج المحلية وقد جسدت الكويت ذلك برؤيتها وخططها الوطنية التنموية المستقبلية المتمثلة بخطة التنمية الوطنية حتى 2035 .

واوضح ان خطة التنمية الوطنية 2035 تستهدف تحويل دولة الكويت الى مركز مالي وتجاري ينطلق من رؤية استشرافية واعدة لسمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح عبر عدد من الركائز الاساسية.

وافاد بان بدولة الكويت قامت بترجمة اهتمامها نحو تنفيذ اهداف التنمية المستدامة 2030 من خلال تشكيل (لجنة وطنية توجيهية) دائمة لتنفيذ الخطط الاممية للتنمية المستدامة 2030 بالتعاون مع الجهات المعنية في الدولة والوكالات الاممية المعنية بالتنمية.

وقال انه انطلاقا من ايمان الكويت بالمبادئ الانسانية ومن سياسات تنتهجها فإنها تحث على تقديم المساعدات الانسانية والتنموية للشعوب والدول مبينا ان ذلك تجسد من خلال استضافة الكويت للعديد من المؤتمرات الاقتصادية والانمائية والانسانية خلال السنوات الماضية.

واضاف ان الكويت اطلقت خلال تلك الفعاليات العالمية العديد من المبادرات التي تهدف الى تطوير الشراكة والتعاون في المجالات التنموية والانسانية مع الامم المتحدة ووكالاتها المتعددة والدول الاعضاء.

واعرب عن تطلع الكويت لان يخرج هذا الاجتماع بنتائج طموحة وايجابية لدعم تنفيذ خطة التنمية المستدامة الاممية 2030 عن طريق التعاون والالتزام والشراكة بالعمل على تنفيذ الخطة بشكل متوازن ومتكامل مع مراعاة اختلاف الاحتياجات والسياسات والاولويات الوطنية للدول.

ويتطرق الاجتماع الذي يعقد في الدوحة ويستمر ليومين الى لتحديات التي تواجه الخطة العالمية الطموحة وسبل تعزيز اطار تمويل التنمية والتأكيد على اهمية الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها الدول الاعضاء وبالأخص الاكثر تقدما في مجال التنمية.

ويضم وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع برئاسة السفير العجمي كلا من مستشار سفارة الكويت لدى قطر ناصر الغانم والمستشار محمد المطيري من وزارة الخارجية ومراقبة تقييم اهداف التنمية المستدامة في المجلس الاعلى للتخطيط لطيفة العبدالله.