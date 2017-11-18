أعلن مهرجان (كتارا) للمحامل التقليدية اليوم فوز الكويت بالمركزين الاول والثاني في مسابقة الغوص على اللؤلؤ بالدوحة.

وقال المهرجان الذي تنظمه المؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا) إن الفريق الكويتي الاول (صباح الانسانية) جمع نحو 423ر91 ألف محارة فيما تمكن الفريق الثاني (فتح الخير) من جمع نحو 197ر70 ألف محارة خلال الايام الثلاثة التي شهدتها المنافسات فيما حل فريق (الاشخرة) العماني ثالثا.

واعرب اعضاء الفريقين الكويتيين المشاركين عن الفخر بالفوز بهذين المركزين في المنافسات التي اتسمت بالندية والاثارة مهدين الفوز الى القيادة السياسية الحكيمة والشعب الكويتي والى جميع المعنيين بالتراث البحري الكويتي.

من جهته قال النوخذة حسين الهولي من فريق (صباح الانسانية) ان هذا الفوز جاء ثمرة جهود مضنية بذلها الفريق واستعداد كبير خلال الاسابيع الماضية مضيفا ان الفريق عمل بصورة جماعية لتحقيق هذا الهدف الكبير.

واشاد الهولي والملقب بسردال الغوص بالجهود التي بذلها جميع اعضاء الفريق لجمع اكبر عدد ممكن من المحار مشيرا الى مواصلة الفريق جهده طوال الايام الثلاثة للمسابقة والاستعانة بالادوات القديمة التي استعملها الآباء والاجداد في مهنة الغوص على اللؤلؤ.

واضاف ان الفريق واصل من خلال عمله ذلك التراث العريق المعروف عن اهل الكويت الذين كانوا متميزين في مهنة الغوص على اللؤلؤ تلك المهنة المضنية والشاقة التي كانون يمضون فيها حوالي اربعة اشهر و10 ايام في مياه الخليج يواجهون صعوبات شديدة.

واعرب عن فخره الشديد بتحقيق ذلك المركز الذي يعد امتدادا للتاريخ المتميز الذي صنعه الاباء والاجداد في مهنة الغوص والذين اشتهروا على مستوى الخليج العربي نتيجة التميز في تلك المهنة وفي الادوات التي كانوا يستخدمونها.

وقال ان المشاركة في مثل هذه البطولات والمهرجانات تهدف الى وصل التراث الماضي بالجيل الحالي وتوضيح خطورة تلك المهنة والمعاناة التي عاشها الاباء والاجداد من اجل لقمة العيش.

وذكر ان المهرجان يساهم بصورة عامة في زيادة ثقافة المشاركين بثقافة الخليج في التراث البحري وتوضيح دورها في تأصيل روح التراث والتعاون والتعارف بين المهتمين والمختصين في هذا المجال من جميع الدول المشاركة.

من جهته قال النوخذة عبدالله الراشد من فريق (فتح الخير) ان ذلك الفوز المستحق جاء نتيجة عطاء متواصل طول ايام البطولة وانسجام شديد بين اعضاء الفريق للعمل كفريق واحد من اجل تحقيق انجاز مشرف.

واهدى الراشد الفوز للقيادة الرشيدة التي تقدم دعما لا محدود لجميع المهتمين بالتراث بصورة عامة وبالموروث البحري الكويتي بصورة خاصة مبينا ان ذلك الدعم ساهم في المشاركة بالفعاليات المختلفة ورفع اسم الكويت عاليا فيها.

وقال ان ذلك الدعم ليس بغريب على سمو امير البلاد وعلى الحكومة الكويتية التي تسعى الى تشجيع الكفاءات الوطنية والاهتمام بتراث الاباء والاجداد ليبقى ذلك الموروث حيا في الاجيال الحالية والمستقبلية.

وافاد بان المشاركة الكويتية في المهرجان سجلت من خلال مشاركتها في النسخ السابقة له حضورا متميزا من خلال ما يقدمه جناحها من تنوع في الموروث البحري يعكس تاريخ صيد اللؤلؤ في الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي.

واعرب عن شكره وامتنانه للقائمين على مهرجان كتارا للمحامل التقليدية وعلى رأسهم المدير العام للحي الثقافي كتارا الدكتور خالد السليطي على التسهيلات وحسن الضيافة والتنظيم خلال المشاركة الكويتية في المهرجان.

وشمل المهرجان الذي انطلق الثلاثاء الماضي واستمر خمسة ايام سوقا للمهن والحرف اليدوية حيث وصل عدد الحرف ما يقارب 32 حرفة منها 10 حرف من قطر وخمس من الكويت والباقي من سلطنة عمان.

وتضمن السوق عددا من الحرف منها الغزل والديين والفطام والحجر والسفن والصناديق القديمة المستخدمة من قبل النواخذة والحدادة والباورات وسكاكين والصل والودج والشوش (مركب صغير من جريد النخل) والقلافة والدعون والصدف والمحار والمحامل والشراع والجفران والحصير والطواشة وفلق المحار والكواخ والقراقير القديمة والشبوك وتجفيف الاسماك.

وضم المهرجان في نسخته السابعة تسع مسابقات منها الحداق ولفاح (سنيار) وحداق السيف وتنزيل المحمل والسقاب والغوص على اللؤلؤ والتجديف والغوص للشباب والغزل وسباق المحامل الشراعية ومسابقة التفريس محامل (الهوري والشوش).