افتتح في جمعية اليرموك ثاني مركز لتجميع النفايات البلاستيكية التي تتم إعادة تدويرها، بالتعاون بين الجمعية ومشروع «أمنية» المعني بالمحافظة على البيئة، بحضور مختار منطقة اليرموك عبدالعزيز المشاري، ورئيس مجلس إدارة جمعية اليرموك التعاونية محمد الفارس وعدد من مسؤولي الجمعية والأهالي وطلبة المدارس.

وبهذه المناسبة دعا عبدالعزيز المشاري أهالي المنطقة إلى المبادرة بتسليم النفايات البلاستيكية إلى مركز التجميع في المنطقة للمساهمة في الحفاظ على البيئة وإعادة تدوير تلك المواد البلاستيكية لدعم الصناعة الوطنية، مثمنا دور الشباب الكويتي بإطلاق مشروع «أمنية»، معتبرا أنه خطوة وطنية حضارية متقدمة لتحقيق طموحات وتطلعات الشباب الكويتي المبدع.

من جانبه قال رئيس مجلس إدارة جمعية اليرموك التعاونية محمد الفارس ان المبادرة التي قامت بها الجمعية بافتتاح ثاني مركز لتجميع النفايات البلاستيكية بالتعاون مع مشروع «أمنية» تؤكد أن الجمعية لن تدخر جهدا في دعم وتشجيع مثل تلك النوعية من المبادرات البيئية التي يقوم بها الشباب الكويتي، مثمنا الفكرة الرائدة التي وصفها بالمشروع الحضاري.

من جهتها عبرت مدير مشروع «أمنية» لتدوير العلب البلاستيكية سناء القملاس عن سعادتها الغامرة باحتضان جمعية اليرموك ثاني مركز لتجميع المواد البلاستيكية بعد المركز الأول الذي تم افتتاحه في جمعية كيفان التعاونية في الصيف الماضي، لافتة إلى أن عملية افتتاح المزيد من تلك المراكز متواصلة خلال الفترة القليلة المقبلة، واوضحت عضو المشروع فرح شعبان ان التطلعات المستقبلية للمشروع ستشهد المزيد من بلورة الأفكار التي ستساهم بانتعاش الصناعة الوطنية والمحافظة على البيئة، مؤكدة أن هذه المبادرات تساهم في نشر الوعي البيئي والحد من خطورة رمي النفايات.