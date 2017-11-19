أشاد رئيس مجلس إدارة الصندوق الخيري لدور الرعاية الاجتماعية بوزارة الشؤون عبدالعزيز شعيب بدور الكويت الإنساني تجاه الفئات والشرائح الضعيفة محليا ودوليا، مؤكدا دور الكويت في دعم الأعمال الإنسانية المختلفة ودور وزارة الشؤون الاجتماعية في دعم هذه الأعمال، من خلال رؤية الوزارة وتوافقها مع رؤية القيادة العليا متمثلة في صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، وهي الرؤية الداعية الى دعم وتنظيم شؤون العمل الخيري والرقي به والحفاظ عليه.

‎وبين شعيب اننا في الصندوق الخيري بدأنا في عام 2010 بعدد محدود من الفرق الطبية من 3-4 فرق طبية الى ان وصلنا اليوم لـ 24 فريقا طبيا لمتابعة ومعالجة الحالات المتعددة، وطموحنا في 2018 ان نصل الى 26 فريقا وكل عام نزيد على الأخرى، والهدف من ذلك توفير سبل الراحة لكل المسنين.

‎وحث شعيب الجهات الإعلامية الى إبراز دور الكويت في هذه الأعمال الخيرية، لأن الكويت أصبحت يشار إليها بالبنان في هذا الجانب، وأضاف ان الكويت منذ القدم قامت على فعل الخير وأهلها جبلوا على العطاء.

‎وثمن شعيب دعم مبرة الأنصاري الخيرية والذي سيترتب عليه تطوير أعمال الصندوق في المشاريع المتعددة من هذا التبرع، مناشدا كل الجهات الخيرية ان تحذو حذوها وقدم الشكر لرئيس مجلس إدارة مبرة الأنصاري وأعضاءه الداعمين للمبرة عامة.

‎من جانبه، فقد أعلن رئيس مجلس إدارة مبرة الأنصاري الخيرية عبدالله محمد الشهاب أن المبرة تبرعت بمبلغ 74 ألف دينار لصالح أنشطة الصندوق الخيري لدور الرعاية الاجتماعية التابع لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، حيث سيتم بالتعاون معها تنفيذ مشروعين يخدمان شريحة كبار السن ويقدمان لهما خدمات جليلة تليق بالدور والجهود المباركة التي قدمتها تلك الفئة في سبيل تقدم ورفعة الكويت ونهضتها.

‎وتابع الشهاب ان المشروع الأول تم دعمه بمبلغ 35 ألف دينار ويتعلق بإنشاء «نادي الرحاب» لفئة كبار السن والذي يكون بمنزلة مؤسسة اجتماعية تقدم خدمات جليلة لكبار السن منها الصحية والاجتماعية والنفسية والترفيهية بجانب تعليمهم بعض الحرف اليدوية، وكذلك استثمار مهاراتهم ومواهبهم في تنفيذ أنشطة مفيدة، مما بدوره يساهم في تحسين حالة المسن الصحية ويجعله شريكا فعالا في العملية التنموية، ويعزز من توعية المجتمع بدور كبار السن، والتأكيد أن الشيخوخة ليست حالة مرضية بل مرحلة الخبرات التراكمية.

‎وقال ان المشروع الثاني تم دعمه بمبلغ 39 ألف دينار خاص بإنشاء قسم خاص «للعلاج الطبيعي» لفئة كبار السن يقوم بتأهيل الحالات الناتجة عن الشيخوخة أو الإصابات أو الأمراض أو العوامل البيئية ومساعدتها على تخطي مرحلة المرض من خلال التمارين الرياضية وجلسات العلاج الطبيعي، وتوفير أجهزة حديثة لعمل العلاج الطبيعي والمساهمة في تقليل تشوهات المفاصل وضمور العضلات والمساهمة في التقليل من الجلطات المستقبلية وتوفير بيئة مناسبة لكبار السن.