الباطني: «المنابر» تسعى إلى تخريج معلمي القرآن بلغة الإشارة

العوضي: الحملة تجسد التضامن المجتمعي مع هذه الفئة ليلى الشافعي

أكد رئيس مجلس ادارة جمعية المنابر القرآنية أحمد الباطني ان مشروع «مواهب القلوب لدعم ذوي الهمم» القرآني يهتم بالعديد من الفئات، ومنها فئة الصم الغالية التي نكن لها كل حب وتقدير، جاء ذلك في الحفل الختامي الذي أقامته المنابر القرآنية لتكريم الصم والمترجمين والجهات الداعمة والراعية لحملة «لنحقق حلمهم» لدعم الصم بحضور ممثلي تلك الجهات والعديد من الشخصيات ومشاهير التواصل الاجتماعي في فندق كوستا ديل سول.

وأضاف الباطني ان جمعية المنابر تسعى للنهوض بفئة الصم وتحقيق طموحاتها وقد نجحنا بفضل الله في جمع 90 ألف دينار، ونحن نعمل حاليا على تحقيق اهدافها من خلال تعليم القرآن الكريم وسائر ضرورات الدين وتخريج معلمي القرآن بلغة الاشارة، والمساهمة في تأهيل وتدريب مترجمي لغة الاشارة، ومساعدة الصم على تجاوز عقبة الاعاقة والاندماج في المجتمع، وتوظيف التقنيات والوسائل التعليمية الحديثة لخدمة الصم.

وشكر الباطني كل من دعم الحملة من جهات رسمية وأهلية وأفراد، وقال: انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: «من لا يشكر الناس لا يشكر الله» نقولها من القلب شكرا للجميع ونخص بالشكر كلا من: وزارة الشباب، ومجمع ذا جيت مول، وغرفة التجارة والصناعة، والنادي الكويتي الرياضي للصم، ومجموعة الملا، والأمانة العامة للأوقاف، وشركة فور فريم الإعلامية، ومجموعة الرأي الإعلامية، وجريدة «الأنباء»، وشركة ويف لاين الاعلامية، وشركة كليك ميديا، وشركة ديفرنت ميديا، وشبكة سرمد الإعلامية، ومبادرة قائد كفو، على رعايتهم لتلك الحملة، كما نشكر فندق كوستا ديل سول لرعايته للحفل، وجميع القائمين على الحملة كل من صباح اليعقوب وهشام الكندري ومها الحمدان ويعقوب الراشد وعبدالخالق العنزي وحسين العنزي ود.بلعيد خرماش وذياب ابوسارة.

وفي ختام كلمته قال ان المنابر القرآنية لن تألو جهدا في تقديم خدماتها لرعاية كتاب الله ونشر علومه التي تخاطب جميع فئات المجتمع.

من جانبه، قال مشرف عام الحملة د.محمد العوضي ان تلك الحملة هي تجسيد حقيقي لمعنى التضامن المجتمعي مع تلك الشريحة المهمة في المجتمع، ونشكر جمعية المنابر القرآنية على جهودها في خدمة القرآن والعناية بالصم.

وقد تولى يوسف الراشد الترجمة بلغة الاشارة، وتولى عريف الحفل حسين العنزي تقديم نبذة عن الجمعية، ثم عرض فيلم «حملة الصم.. من الفكرة الى الإنجاز»، ثم كانت فقرة التكريم وتقديم شهادات الشكر والتقدير في جو سادته روح التواصل والسرور مع اخواننا وأخواتنا الحضور من الصم، وقد تم تكريم جريدة «الأنباء» على رعايتها لهذه الحملة.