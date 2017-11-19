الرفاعي: التكريم ثمرة عمل متواصل وجهود وتعاون جميع المسؤولين في السلك العسكري وبفضل توجيهات صاحب السمو

السليمان: العلاقات الثنائية تمتد إلى نصف قرن وأسهمت في تطوير نوعي للقوات العسكرية في البلدين

الجنرال ريتشارد ليزوري: العلاقات الثنائية الفرنسية - الكويتية عميقة في جميع المجالات

القيادة السياسية في البلدين تحرص على تعزيز وتطوير العلاقات المشتركة إلى مجالات أرحب

منحت الحكومة الفرنسية وكيل الحرس الوطني الكويتي الفريق ركن م.هاشم الرفاعي وسام جوقة الشرف وهو أعلى الأوسمة الفرنسية مكانة نظير الخدمات البارزة والإسهامات التي قدمها في السلك العسكري وتوطيد العلاقات بين البلدين.

كما منحت فرنسا المقدم أنور الرشيدي وسام الشرف تكريما لإسهاماته في المجال العسكري، حيث تقدم هذه الأوسمة الأكثر شهرة في العالم كمكافأة من رئيس الجمهورية للأشخاص الأكثر استحقاقا في مختلف المجالات.

وأعرب الرفاعي في تصريح لـ «كونا» مساء أمس الأول عن الفخر والاعتزاز بنيله وسام جوقة الشرف من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، مؤكدا ان «هذا التكريم هو ثمرة عمل متواصل وجهود وتعاون جميع المسؤولين في السلك العسكري وبفضل توجيهات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد».

وأشاد بعمق العلاقات العسكرية بين الكويت وفرنسا وحرص الطرفين على تعزيزها وتطويرها، لاسيما في مجال التعليم والتدريب العسكري.

وأهدى الرفاعي هذا التكريم إلى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، ورئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي، ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، كما أهدى الإنجاز إلى الحكومة الكويتية والقوات المسلحة والشعب الكويتي كافة.

من جهته، أعرب المقدم أنور الرشيدي في تصريح عن الشرف بأن يحظى بهذه الثقة وهذا التقدير، مؤكدا ان هذا التكريم هو تكريم للكويت والكويتيين كافة ويعكس تقدير فرنسا لدور الكويت في المجال العسكري وهو فخر ودافع دائم نحو التميز والإبداع.

وأشاد بعمق العلاقات المتميزة والراسخة التي تربط الكويت وفرنسا لاسيما في المجال العسكري، مؤكدا حرص القيادة في البلدين على تعزيزها وتطويرها إلى مجالات أرحب.

من جانبه، أشاد سفيرنا في باريس سامي السليمان بمستوى العلاقات الثنائية والتنسيق والتعاون العسكري بين البلدين والتي قال انها تمتد الى نصف قرن وأسهمت في تطوير نوعي للقوات العسكرية في البلدين.

وأكد السفير السليمان ان هذا التكريم «مفخرة لدولة الكويت» ودليل على ما تزخر به البلاد من عناصر بشرية قادرة على تحقيق النجاح والتميز في جميع المجالات.

من جهته، أشاد المدير العام لشرطة الدرك الفرنسية الجنرال ريتشارد ليزوري بعمق العلاقات الثنائية التي تربط فرنسا بالكويت في المجالات كافة، لاسيما على الصعيدين الأمني والعسكري.

وقال ليزوري ان هذا التكريم دليل قاطع على مستوى العلاقات التي تربط البلدين الصديقين، لاسيما بين شرطة الدرك الفرنسية والحرس الوطني الكويتي.

وأشاد بالجهود التي قدمها كل من الرفاعي والرشيدي في تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتنسيق بين الجانبين في كل المسائل ذات الاهتمام المشترك، معربا عن الأمل بأن يتم تعزيز وتوطيد التعاون لما فيه خير ومصلحة البلدين وشعبيهما.

يذكر ان هذا الوسام الذي أنشأه الإمبراطور نابليون الأول يمنح نيابة عن رئيس الدولة لمكافأة المواطنين الأكثر استحقاقا في جميع القطاعات.