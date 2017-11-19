عبدالعزيز الفضلي

أكد الموجه الفني العام للتربية البدنية بنين والمنسق العام لمشروع «عيالنا أملنا» وليد السلامين أن مشروع عيالنا أملنا يأتي تحقيقا للرغبة السامية لصاحب السمو الأمير في الاهتمام بأبنائنا الطلبة والاهتمام بالنشء والرياضيين، وقد جاءت فكرة المشروع من وكيل وزارة التربية المساعد للتنمية التربوية والأنشطة فيصل المقصيد في أن يكون هناك مشروع يضم نخبة كبيرة من أبنائنا الطلبة في الرياضة، وفي هذا العام ١ نوفمبر تحديدا اطلقنا مشروع «عيالنا أملنا ٢» مع اضافة ألعاب جديدة سواء فردية أو جماعية للبنين والبنات.

وأكد السلامين ان المشروع ظهرت ثماره، حيث لجأت الأندية الرياضية لمراكز التدريب والأكاديميات المتواجدة في المناطق التعليمية لاستقطاب أبنائنا الطلبة للأندية.