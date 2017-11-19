جارٍ أخذ موافقات لافتتاح فروع البر

محمد راتب

زف رئيس لجنة المشتريات في جمعية سعد العبدالله التعاونية مساعد العنزي بأنه سيتم توزيع الأرباح على المساهمين هذا العام، وسيتم الإفصاح عن نسبة الأرباح بعد اعتماد الميزانية من مكتب مراقب الحسابات المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية، موضحا انه تم الانتهاء من الجرد السنوي آليا بكل الأسواق والفروع للسنة المالية 2017، وتعد هذه التجربة الاولى التي يتم تطبيق جرد كل السلع والأصناف بالجمعية آليا.

وقال العنزي انه جار أخذ الموافقات اللازمة من الجهات المعنية في افتتاح خدمة فروع البر في موسم التخييم، حيث سيتم توفير كل احتياجات مرتادي البر من مستلزمات بأسعار مناسبة، بالإضافة الى انه سيتم إطلاق مهرجان خاص لمهرجان مستلزمات البر، كاشفا انه ايضا بصدد تنظيم مهرجان تحطيم الاسعار قريبا وسيتم الاعلان عنه بعد الانتهاء من اختيار الاصناف والسلع التي يكون عليها إقبال من رواد الجمعية.