الصميعي: المسابقة تستهدف فئة ذوي الاحتياجات الخاصة

أشاد رئيس مجلس إدارة مبرة المتميزين لخدمة القرآن الكريم والعلوم الشرعية يوسف الصميعي بالمشاركة الفاعلة من قبل حفاظ القرآن الكريم بمسابقة المرحوم عبدالله عبداللطيف العثمان لحفظ القران الكريم وتجويده والتي تنظمها المبرة في نسختها الثانية برعاية «ثلث المرحوم عبدالله عبداللطيف العثمان».

وأوضح الصميعي أن المسابقة انطلقت في 1 نوفمبر الجاري بمشاركة 600 طالب وطالبة بالتعاون والتنسيق مع وزارة التربية وادارة التربية الخاصة وإدارة التعليم الخاص.

وعقدت التصفيات يومي الأحد والاثنين 12 و13 من الشهر الجاري في مدارس ادارة التربية الخاصة وفي مركز البروميناد الثقافي لطلبة ادارة التعليم الخاص لاختيار 150 حافظا وحافظة فازوا بالتصفيات.

وعن الفئة التي تستهدفها المسابقة قال الصميعي: إن المسابقة تستهدف أبناءنا وبناتنا من فئة ذوي الاحتياجات الخاصة في ظل وجود نماذج مشرفة منهم حريصة على حفظ كتاب الله والاهتمام بتعلم علومه. مؤكدا أن المسابقة في نسختها الثانية نجحت في تشجيع أكبر عدد ممكن من ذوي الاحتياجات الخاصة للمشاركة.

وقدم الصميعي الشكر والثناء لأبناء المرحوم عبدالله العثمان والقائمين على إدارة ثلثه لحرصهم وسعيهم الدؤوب على دعم المجتمع الكويتي وخصوصا الفئات غير المخدومة وهذا العمل يمثل نوعا من أنواع التنمية لذوي الاحتياجات الخاصة بحيث ينشغلون بما هو مفيد لهم من حفظ للقرآن الكريم وتلاوته معبرا عن تقديره للشراكة المتميزة بين مبرة المتميزين ودار العثمان وإدارة مدارس التربية الخاصة في وزارة التربية لخدمة ابنائنا وبناتنا من ذوي الاحتياجات الخاصة.