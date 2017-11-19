أسامة ابوالسعود

أعرب مدير إدارة شؤون القرآن الكريم بوزارة الأوقاف أحمد الطويل عن فخره بمشاركة المتسابقة حنين عبدالعزيز الكندري في الدورة الثانية من مسابقة الشيخة فاطمة بنت مبارك الدولية للقرآن الكريم، حيث ستمثل الخاتمة حنين الكندري الكويت كونها من أولى خريجات مشروع الارتقاء الذي يعنى بتخريج الخاتمات وتأهيلهن للمسابقات المحلية والدولية حيث اجتازت الاختبار التدريبي للمشروع متمنين لها التوفيق والسداد.

وأوضح أن المسابقة انطلقت في 12 من الشهر الجاري وتنتهي في 24 منه في دبي بمشاركة أكثر من 74 متسابقة يمثلن مختلف الدول والجاليات المسلمة في العالم.

من جهة أخرى، أعلن الطويل بدء الاختبارات النهائية لحافظات القرآن الكريم في المراكز التابعة لمراقبة حلقات تحفيظ القرآن الكريم - بنات ضمن الدورة الشتوية 72/2017 التي ستقام يوم الأحد الموافق 19 نوفمبر الجاري حتى السبت الموافق 2 ديسمبر المقبل وذلك مسجد الدولة الكبير.

من جهته، قال مراقب حلقات تحفيظ البنات عبداللطيف علي الكندري انه تمت إضافة عدة مراكز خلال هذه الدورة الشتوية مثل: الشاطبي، القارئ الصغير وابن الجزري حيث بلغ عدد الحافظات لهذه الدورة ما يقارب 10 آلاف حافظة يمثلن 39 مركزا.

وأكد أنه تم تخصيص عدد كاف من اللجان لاستقبال الحافظات والبالغ 53 لجنة تحكيم في هذه الاختبارات، بالإضافة إلى تهيئة عدد 119 محكمة لاختبار الحافظات، وذلك في سعي لتخريج مجموعة من الحافظات المتمكنات بأحكام التجويد وتعاليم القرآن الكريم.