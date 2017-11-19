عبدالعزيز الفضلي

دعت الهيئة العامة للبيئة وزارة التربية إلى إيقاف استخدام برادات المياه في كثير من المدارس حتى تتم صيانتها واستبدال فلاترها.وقالت «البيئة» في كتاب وجهته إلى «التربية» وحصلت «الأنباء» على نسخة منه «إنه من منطلق دورنا الرقابي والتنسيق مع الجهات المعنية لضمان المحافظة على سلامة مياه الشرب، قامت الهيئة بالكشف على عدد من المدارس على مستوى المحافظات، وتبين وجود عدد من المدارس لم تقم بإجراء الصيانة لبرادات المياه واستبدال فلاتر مياه الشرب، وعليه فإن الهيئة تؤكد ضرورة التزام وزارتكم بتنفيذ البنود التالية: ضرورة وقف استخدام هذه البرادات فورا حتى يتم عمل الصيانة لها، تزويد الهيئة بكشف أعمال الصيانة للمدارس المشار إليها، إجراء الصيانة اللازمة لبرادات المياه واستبدال الفلاتر والشبكات الداخلية المتعلقة بمياه الشرب بصفة دورية لجميع المدارس، تحديد آلية المراقبة في جميع المدارس لمتابعة إجراءات الصيانة اللازمة وضمان المحافظة على سلامة مياه الشرب، تزويد الهيئة بتقارير بيئية دورية كل 6 أشهر وقبل بداية ونهاية كل عام دراسي مع الالتزام بتطبيق أحكام مواد قانون حماية البيئة رقم 42 لسنة 2014 وتعديلاته، كما نأمل إفادتنا بالإجراءات التي سيتم اتخاذها حول الموضوع».