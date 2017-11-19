قامت مراقبة الأغذية و الأسواق التابعة لإدارة التدقيق ومتابعة خدمات البلدية بفرع بلدية محافظة حولي، بعدة حملات تفتيشية على المحلات التي تتداول المواد الغذائية للتأكد من مدى التزامها باشتراطات ولوائح البلدية، وقد قام المفتشون بتحرير26 ‪مخالفة تنوعت ما بين فتح وإدارة محل دون موافقة مسبقة من البلدية ، تشغيل عامل بدون شهادة صحية ، عدم التقيد بقواعد النظافة العامة ، إقامة إعلان خاص بالنشاط بدون ترخيص ، بيع مواد غير مطابقة للمواصفات ، عدم وضع الترخيص في مكان بارز، الى جانب إتلاف 157 كجم من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية، وإزالة 63 إعلانا مخالفا بمختلف الأحجام



ونوهت إدارة العلاقات العامة الجمهور في حال وجود أي شكوى تتعلق بالمحلات التي تتداول المواد الغذائية بعدم التردد بالاتصال على الخط المباشر ‪1844448 أو التواصل عبر حساب البلدية بمواقع التواصل الاجتماعي ‪kuwmun@ وذالك لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية اتجاه الشكوى