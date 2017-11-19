توجه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، الشيخ صباح الخالد، اليوم الأحد، إلى القاهرة ،لترؤس وفد دولة الكويت المشارك في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية اليوم على المستوى الوزاري في دورة غير عادية بناء على دعوة المملكة العربية السعودية وتأييد كل من دولة الكويت ودولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين إثر ما تعرضت له السعودية من اعتداء تمثل بإطلاق صاروخ باليستي من داخل الأراضي اليمنية باتجاه مدينة الرياض وكذلك ما تعرضت له البحرين من عمل إرهابي تخريبي بتفجير أنابيب النفط.

ويضم وفد دولة الكويت المشارك مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير الشيخ الدكتور أحمد الناصر، ومساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير عزيز الديحاني، ومندوب دولة الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد البكر، وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.

وكان في وداع الشيخ صباح الخالد على أرض المطار مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران، ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير صالح اللوغاني.