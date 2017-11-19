توقع مراقب التنبؤات الجوية في إدارة الأرصاد الجوية، عبدالعزيز القراوي، سقوط أمطار متفرقة متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانا على البلاد خلال الأيام الثلاثة المقبلة تبلغ ذروتها مساء بعد غد الثلاثاء وتستمر لصباح الأربعاء.

وقال القراوي اليوم الأحد، إن البلاد تتأثر بمنخفض جوي سطحي قادم من أوروبا ومتمركز على شرق البحر المتوسط في اتجاه الشمال.

وأضاف أن هناك تأثير آخر بامتداد منخفض السودان الموسمي من جهة الجنوب الغربي من شبه الجزيرة العربية يقابلهما منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا مع تيار هواء نفاث بارد.

وأوضح القراوي أنه مع هذه التأثيرات تتكاثر السحب وفرص سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة اعتبارا من مساء اليوم، مبينا أن فرص سقوط الأمطار الرعدية تبدأ عصر الثلاثاء حتى صباح الأربعاء مع نشاط للرياح الجنوبية الشرقية أحيانا خلال فترة تساقط الأمطار الرعدية.

وأشار إلى أن ذلك يؤدى الى ارتفاع موج البحر أحيانا مع تحول الرياح إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة اعتبارا من مساء الأربعاء المقبل مع تأثير امتداد المرتفع الأوروبي متوقعا انخفاض درجات الحرارة خلال نهاية الأسبوع الحالي.