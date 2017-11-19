استقبل صاحب السمو أمير البلاد، الشيخ صباح الأحمد، في قصر السيف صباح اليوم، رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم،وأعضاء مكتب المجلس لدور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الخامس عشر، وهم كل من نائب رئيس مجلس الأمة عيسى الكندري وأمين سر المجلس د.عودة الرويعي ومراقب المجلس النائب نايف العجمي ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النائب الحميدي السبيعي ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية النائب صلاح خورشيد ورئيس لجنة الاولويات النائب احمد الفضل والأمين العام لمجلس الأمة علام الكندري وذلك بمناسبة تشكيل هيئة المكتب.