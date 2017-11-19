أكدت الادارة العامة للاطفاء اليوم استعدادها لمواجهة اي تداعيات قد تحدث نتيجة "امطار رعدية" متوقع هطولها الايام المقبلة.

وقال مدير ادارة العلاقات العامة والاعلام في الادارة العقيد خليل الامير في بيان صحفي ان الادارة انهت جميع استعداداتها بهذا الصدد مع بداية شهر اكتوبر الماضي عبر صيانة مضخات سحب المياه وتوزيعها على مراكز الاطفاء.

وأضاف الامير ان الاطفاء قامت بتوزيع القوارب المطاطية والمحمولة على الاماكن المتوقع ان تتكون بها برك من مياه الامطار وفقا لخطة الادارة العامة في مواجهة الازمات والكوارث.

واشار الى حرص (الاطفاء) على التواصل مع مختلف اجهزة الدولة المختصة في مجال الازمات والكوارث مضيفا ان هناك تنسيقا متكاملا بين جميع الجهات المعنية للتعامل مع اي احداث طارئة.

ودعا المواطنين والمقيمين الى الاستعداد لاستقبال الامطار المتوقعة عبر تنظيف مواسير الصرف الصحي للمنازل الخاصة بالامطار لتجنب احتباس مياه الامطار في الاسطح فضلا عن التأكد من جهوزية مضخات سحب المياه للعمل في السراديب.

وشدد العقيد الامير على ضرورة فحص تمديدات الاسلاك الكهربائية الخارجية وصندوق الكهرباء الرئيسي للمنازل للتأكد من عدم وجود اي منفذ يسمح للماء بالوصول للتيار الكهربائي.

وذكر ان (الاطفاء) رفعت جهوزيتها في جميع مراكز الاطفاء البرية والبحرية والمطارات التي تعمل على مدار الساعة كما انها تستقبل البلاغات على الهاتف رقم (112) في الحالات الطارئة والانسانية بغية حماية الارواح والممتلكات.

وكان مراقب التنبؤات الجوية في ادارة الارصاد الجوية الكويتية عبدالعزيز القراوي توقع سقوط امطار متفرقة متوسطة الشدة تكون رعدية احيانا خلال الايام الثلاثة المقبلة تبلغ ذروتها مساء بعد غد الثلاثاء وتستمر حتى صباح الاربعاء.