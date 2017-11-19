تفقد وفد من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مشروع مجمع سكني ومجمع طبي في مدينة البصرة بجنوبي العراق والذي يموله الصندوق في نطاق منحة من دولة الكويت للشعب العراقي.

وذكرت قنصلية دولة الكويت في البصرة في بيان لها اليوم ان الهدف من زيارة الوفد هو الاطلاع ميدانيا على سير الاعمال ونسبة الانجاز في مشروع مجمع (ام قصر) السكني ومشروع مجمع (الكويت الجراحي).

ونقل البيان عن القنصل الكويتي يوسف الصباغ القول ان الزيارة جاءت بالتنسيق مع وزارتي الاسكان والاعمار والصحة العراقيتين ولعقد لقاءات مع الدوائر المختصة والجهات المستفيدة من المشروع.

كما نقل البيان عن رئيس وفد الصندوق المستشار نواف المهمل القول ان الهدف من الزيارة وهي الاولى من نوعها ميدانيا هو الاجتماع مع ممثلي الوزارات المعنية بالمشروع والمكتب الاستشاري والهندسي المكلف بإنجاز المشروع بالإضافة عقد لقاءات مع مسؤولين في الادارة المحلية بالبصرة.

واكد المهمل ان نسبة الانجاز في مشروع المجمع السكني تجاوزت 40 بالمئة من عمر المشروع المتفق عليه وهي ثلاث سنوات متوقعا الانتهاء منه قبل المدة الزمنية المحددة بالعقد.

ويتضمن مجمع ام قصر السكني 228 دارا بالإضافة الى اربع مدارس ومرافق خدمية وترفيهية ويخصص السكن فيه للمواطنين العراقيين اصحاب المساكن المتاخمة لخط الحدود الدولية بين الكويت والعراق.