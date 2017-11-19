شارك النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد في اجتماع مجلس جامعة الدول العربية اليوم على المستوى الوزاري في دورة غير عادية بناء على دعوة المملكة العربية السعودية الشقيقة وتأييد كل من دولة الكويت ودولة الامارات العربية المتحدة ومملكة البحرين اثر ما تعرضت له السعودية من اعتداء تمثل باطلاق صاروخ باليستي من داخل الأراضي اليمنية باتجاه مدينة الرياض وكذلك ما تعرضت له البحرين من عمل ارهابي تخريبي بتفجير أنابيب النفط.

وقد أدلى الشيخ صباح الخالد بكلمة أمام الاجتماع جدد فيها ادانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين لهذه الاعتداءات والتأكيد على وقوف دولة الكويت التام إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة ومملكة البحرين الشقيقة وتضامنها الكامل معهما ودعم كافة الإجراءات التي يتخذونها للحفاظ على أمنهما وسلامتهما واستقرارهما حيث يمثل ذلك من صميم الأمن القومي العربي.

وقد ضم وفد دولة الكويت المشارك مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية السفير د.احمد ناصر المحمد الصباح ومساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي السفير عزيز الديحاني ومندوب الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية أحمد البكر وعدد من كبار المسؤولين في وزارة الخارجية.