سفير البحرين بالكويت يشيد بعلاقات البلدين

المضاحكة: حضور الشباب في الدواوين أمر إيجابي



افتتح رئيس مجلس إدارة شركة المنظومة العقارية وشركة مكاسب القابضة فيصل العمر ديوانيته من جديد في قطعة 6 بالسرة مقابل الــروضــة، بحـــضور العديد من الشخصيات السياسية والاقتصادية والديبلوماسيين وأبناء المنطقة، حيث أكد أن الديوانيات سمة كويتية بامتياز وعلامة فارقة نظرا لدورها البارز في الحياة الشعبية والسياسية والتماسك الاجتماعي، مبينا أن الديوانية التي أصبحت منارة ثقافية واجتماعية واقتصادية بحضور نخبة المجتمع كل أربعاء طرحت وناقشت مع الحضور الأسبوع الماضي «التراث الكويتي وأهميته».

سفير البحرين بالكويت الشيخ خليـــفة بن حمـــد آل خلـــيفة الذي حرص على التواجد، أشاد بقــــوة العلاقات التي تربط بـــين البلدين، واصفا إياها بالعلاقات التاريخية، والتي وصلت لمرحلة تعجز الكلمات عن وصفها.

من جانـــبه، قال الفريق يوسف المضــاحكة إن حضور الشباب في الدواوين أمر إيجابي، مطالبا إياهم بزيارة الدواوين للاطلاع على تاريخ البلاد والاجتماع مع كبار السن للتعرف على التعاليم والعادات والتقاليد.

بدوره، قال الشاعر الكبـــير خالــــد المنشـرح إن فكرة الديوانية تطورت بعد ذلك من اقتصادية، تجارية إلى ديوانية اجتماعية، مبينا انه عندما عرف الكـــويتيون أهـــميتها بدأ رجال الديـــن يجتمعون فيها لإلقاء المحاضرات.