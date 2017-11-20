محمد راتب

طالب رئيس مجلس ادارة الاتحاد الكويتي لتجار ومصنعي الاغذية عبدالله البعيجان بضرورة انشاء مختبرات اخرى بالمنافذ الحدودية، مشيرا الى انه لا يعقل ان يكون هناك مختبر واحد فقط في الكويت منذ اكثر من اربعين عاما حيث ان هذا المختبر لا يمكن بمفرده ان يلبي فحص جميع عينات المواد الغذائية الواردة.

وقال اننا قد طلبنا عدة مرات انشاء عدد من المختبرات بالمنافذ الحدودية وذلك لمواجهة تزايد الاستيراد للمواد الغذائية الواردة الى البلاد وحتى لا يؤدي ذلك الى ارتفاع اسعار السلع في الاسواق، ملمحا الى ان وجود اكثر من مختبر سوف يسرع في فحص عينات الارساليات كما يجنب الشركات المستوردة أي خسائر او تحمل ايجارات باهظة للارساليات المستوردة نتيجة تأجيرها للمخازن فضلا على ان وجود هذه المختبرات يعجل من طرح هذه المواد الغذائية بالاسواق ويزيد من عرضها للمستهلك وبأسعار مناسبة كما يحول من تجنب المواطنين والمقيمين أي اعباء مالية كما يحدث الآن في مثل هذه الازمات.

وأضاف البعيجان أن أسعار التخليص والمناولة مبالغ فيها في الكويت متسائلا هل يعقل أن تشمل المصروفات 24 بندا وتصل قيمتها إلى 220 دينارا للحاوية التي سعتها 20 قدما وتصل إلى 400 دينار للحاوية التي سعتها 40 قدما وهذه البنود تشمل مصروفات المناولة في الوجهة النهائية ومصروفات صيانة الحاوية وتفريغ المعدات غير المتزنة، واستعادة تكاليف التشغيل.