نسعى إلى دمج خبرة مؤسسات المجتمع المدني مع حماس الفرق التطوعية للحصول على نتائج عالية

عادل الشنان

قالت د. عروب الرفاعي إننا نسعى إلى تعزيز دور الفرق الشبابية التطوعية وتمكينها، مضيفة أن أعضاء هذه الفرق يعملون جميعا على مشاريع تطوعية وهم يرغبون في زيادة قدراتهم على العمل التطوعي ورفع إنتاجيتهم في هذا المجال، ‏بالإضافة إلى مناقشة القضايا التي مرت عليهم خلال فترة أعمالهم السابقة، وما واجههم من معوقات أو صعوبات حتى يتمكنوا من تلافيها في أعمالهم المقبلة ‏مع الاستفادة من المكتسبات والإنجازات التي تم تحقيقها فعليا.

وأضافت الرفاعي خلال إلقائها عددا من المحاضرات وورش العمل بالتعاون مع فريق «ميراس» التطوعي في جمعية العلاقات العامة مساء أمس الأول إن عمل فريق (ميراس) مشتق من اسمه حيث إنهم يدعمون التدريب على العمل التطوعي وصقل الإمكانيات والوصول إلى مرحلة أن يكون الإنسان متمرسا في عمله.

وقالت إننا اليوم مع 4 فرق تطوعية لمناقشة مسار عملهم وكيفية الاستفادة من تجاربهم وتطوير إمكانياتهم ونقدم لهم مادة علمية تحت عنوان «كيف أمكن فريقي فأجعله أكثر تمكينا» وهي مادة مختصة بتمكين الفرق التطوعية لتتضح لديهم الصورة بشكل افضل ويتم تقويتهم لأداء أدوارهم وأعمالهم للحصول على نتائج أكثر وذات تأثير إيجابي في عملها الاجتماعي التطوعي.

وزادت الرفاعي أن الفرق التطوعية شبيهة في عملها بالمشاريع الاقتصادية الصغيرة لأنهما يجتمعان بضرورة تسلسل الخطوات من بداية الفكرة حتى الوصول إلى الممارسة والتنفيذ مع فارق أن الفرق التطوعية تبحث عن الفائدة المجتمعية فقط في حين أن المشاريع الصغيرة تبحث عن الربحية والمكسب، لذلك تواجه الفرق التطوعية مشكلة في تقييم عملها مؤكدة على أن الشباب الكويتي متحمس جدا للعمل التطوعي وذو طاقات عالية لكن التلاقي والتفاهم والتعاون مع جمعيات النفع العام الكبيرة ضعيف وعلينا دمج خبرات الأخيرة مع حماس المتطوعين لنحصل على نتائج عالية جدا.