وقع الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية امس اتفاقية قرض مع جمهورية مصر العربية بقيمة 12.5 مليون دينار للاسهام في تمويل مشروع تطوير منظومة مياه الشرب في مدينة العريش.

وقال مدير الصندوق عبدالوهاب البدر في تصريح صحافي عقب التوقيع ان المشروع يهدف لدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مناطق المشروع من خلال تطوير وتحسين البنى الاساسية لمنظومة مياه الشرب والحد من الفاقد المائي وتأمين كميات اضافية من مياه الشرب بشكل مستدام لسد العجز الحالي في مدينة العريش.

وأوضح ان القرض المقدم هو الـ 45 الذي يقدمه الصندوق الى مصر، حيث سبق ان قدم لها الصندوق 44 قرضا في قطاعات مختلفة بلغت قيمتها الاجمالية حوالي 833 مليون دينار، اضافة الى منحتين من الكويت بقيمة 4.8 ملايين دينار خصصت لاعداد دراسات في عدة قطاعات.