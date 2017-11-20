زيدان لـ«الأنباء»:الكويت تعد تقريراً لرصد الانبعاثات المسببة لارتفاع درجات الحرارة

الموسوي: نهدف إلي الخروج بتوصيات تتصدى لظاهرة ارتفاع مستوى سطح البحر دارين العلي

«يواجه العالم خلال المرحلة الحالية والمقبلة أزمة ستفوق أي شيء واجهته الحضارة وهو ارتفاع مستوى سطح البحر وما يحمله من آثار كارثية ممكن ان تختفي معها مدن بكاملها تحت سطح البحر».

هذا ما تثيره حاليا مؤسسة الكويت للتقدم العلمي التي تتناول اسباب هذه الظاهرة ونتائجها من خلال مؤتمر «بحارنا: البيانات النظريات والسياسات» الذي افتتح بالتعاون مع الهيئة العامة للبيئة وبرنامج الامم المتحدة للبيئة ومعهد الابحاث وجامعة الكويت والذي يهدف على مدى يومين الى الخروج بتوصيات لتوجهات الابحاث الضرورية في الكويت ومنطقة الخليج واقتراح مسارات للتعاون الدولي وإقامة شبكة تعمل على تعزيز الوعي والثقافة العلمية بما خص هذه الظاهرة.

وفي تصريح لـ«الأنباء» على هامش افتتاح المؤتمر قال مدير ادارة المحافظة على التنوع الاحيائي في الهيئة العامة للبيئة د. عبدلله زيدان ان ارتفاع مستوى البحار مرتبط مع مدى ارتفاع درجات الحرارة بارتفاع معدلات غاز ثاني اكسيد الكربون ما يؤدي الى ذوبان الجليد في القطبين مما يزيد من نسبة دخول الماء الى البحار والمحيطات وارتفاع منسوب المياه مما يؤثر على الحياة الساحلية والنشاطات البشرية المصاحبة في هذه المناطق.

ولفت الى أن هذه الظاهرة مهمة جدا ونتعايش معها يوميا لافتا الى أهمية الجانب التوعوي والتثقيفي في هذا الشأن بهدف تخفيض انبعاثات ثاني اوكسيد الكربون التي تؤدي الى ارتفاع درجات الحرارة المسببة لذوبان الجليد بهدف تقليل العوامل السلبية المؤدية لارتفاع منسوب المياه. وعن المدى الزمني لارتفاع منسوب المياه فان الاحصاءات الواردة تشير الى أن اول ارتفاع استغرق ١٠٠ سنة لكي يحصل بعد ذوبان الجليد ولكن الارتفاع الثاني حصل خلال ١٠ سنوات وهذا مؤشر خطير جدا اذ تتسارع عمليات ذوبان الجليد بسبب ارتفاع درجات الحرارة وهذا يتطلب وقفة جادة من قبل اصحاب القرار في المجتمع الدولي للقيام بما عليهم سواء على الصعيد البحثي أو التطبيقي للحد من تأثير هذه الظاهرة على البيئة والحياة العامة.

ولفت الى ان الهيئة العامة للبيئة بصدد اعداد تقرير البلاغ الوطني الثاني للبلاد بمشاركة عدد من الجهات المختصة في الدولة لوضع ما تقوم به الكويت في مجال الحد من تأثير التغير المناخي على البيئة بشكل عام وهذا يتضمن خفض معدلات ثاني اكسيد الكربون السبب الرئيسي لارتفاع درجات الحرارة المؤدية الى ذوبان الجليد.

وكان المؤتمر قد استهل بمحاضرة للخبير العالمي جون إنغلايدر مؤلف كتاب «المد العالي على الشارع الرئيس» والذي قامت بترجمته مدير برنامج نشر المعرفة العلمية والتكنولوجية في المؤسسة د.ليلى الموسوي التي نوهت الى ان المؤسسة اختارت هذا العام ترجمة هذا الكتاب لأنه كتاب شجاع يحدق مباشرة في مشكلة أكبر بكثير لايجرؤ معظمنا على تخيلها.

ولفتت الى ان الكتاب يوضح المغزى العلمي والمخاطر والاثار المترتبة على المدى الطويل لهذه الظاهرة، حيث يشير الكتاب الى انخفاض قيم الممتلكات العقارية خلال هذا العقد والى تزحزح الاشرطة الساحلية بشكل لافت بسبب هذه الظاهرة، كما يشرح الاساس العلمي لارتفاع مستوى البحر بالاضافة الى الخرافات وأنصاف الحقائق المستخدمة للتعتيم على القضية.

وفي محاضرته تحدث انغلايدر عما أورده في كتابه عن ان ارتفاع مستوى سطح البحر يربط القطبين بالعالم العربي لافتا الى آثاره المهمة على مجموعة من الصناعات التي تعتمد على الموانئ والبنية التحتية الساحلية.

وعرض للتغيرات المتوقعة خلال المرحلة المقبلة والمرتبطة بارتفاع مناسيب المياه في البحار لافتا الى أهمية التخطيط لشؤون المجتمعات المتاخمة للمحيطات وما هو ضروري للتكيف مع ارتفاع مستوى سطح البحر.