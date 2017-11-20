توقيع اتفاقية تطوير الطريق الدائري الرابع قريباً

قال وزير الأشغال م.عبدالرحمن المطوع إن تطوير طريق الفحيحيل السريع (طريق 30) يعد أحد المشاريع الحيوية لتطوير شبكة الطرق الرئيسية في البلاد ويعكس بعدا استراتيجيا يواكب خطة التنمية الشاملة.

جاء ذلك في تصريح أدلى به المطوع لـ «كونا» أمس على هامش توقيع الهيئة العامة للطرق والنقل البري الاتفاقية الاستشارية الخاصة بتطوير طريق الفحيحيل السريع (طريق 30) مع مكتب استشاري عالمي.

وأضاف المطوع ان المشروع سيعكس كذلك مسيرة البناء والتطوير وتعزيز البنى التحتية لمشاريع عملاقة في البلاد وفق افضل المواصفات العالمية الحديثة للطرق السريعة والجسور.

وأوضح ان مدة الاتفاقية الموقعة مع المكتب الاستشاري العالمي ستستغرق عامين، مضيفا ان المشروع يهدف لتحسين جودة الطريق القائم وتطويره نظرا للكثافة المرورية العالية الحالية.

وبين ان الطريق يعتبر من اكثر الطرق كثافة وازدحاما في الكويت، وذلك لربطه بالكثير من المناطق المهمة على جانبيه مثل مناطق الأحمدي والفحيحيل والفنطاس والعقيلة بمدينة الكويت.

ولفت الى ان المشروع يهدف ايضا لرفع القدرة الاستيعابية للطريق المقام حاليا بما يتناسب مع التطور العمراني وزيادة الكثافة السكانية وتماشيا مع المخطط الهيكلي للكويت حتى 2030.

وذكر ان من أهداف المشروع كذلك تطوير وتحسين الطرق القائمة واعادة تأهيلها لتصبح ذات مواصفات عالمية وقياسية للطرق السريعة مع ضرورة ضمان الجودة وسرعة التنفيذ. وأفاد المطوع بأنه سيتم تطوير الطريق القائم ليكون طريقا سريعا مرتفعا بطول إجمالي يبلغ 38 كيلو مترا ابتداء من تقاطعه مع شارع السور وطريق الاستقلال في مدينة الكويت شمالا عند التقاطع رقم 1 في الدائري الأول لينتهي عند التقاطع (ايه 78) جنوب الأحمدي مع ميناء عبدالله جنوبا إضافة لتطوير 22 تقاطعا و12 جسرا للمشاة على امتداد الطريق.

وذكر ان المشروع سيتم تنفيذه على 3 مجموعات تضمن الأولى دراسة الجسر الممتد من شارع السور إلى مدينة الأحمدي.

وأشار إلى أن المجموعة الثانية من تنفيذ المشروع تشمل إنشاء الجزء الأول من الجسر بدءا من الأحمدي إلى طريق الدائري السادس بطول 20 كيلو مترا متضمنا إنشاء هيكل الجسر والتقاطعات والمداخل وأعمال نقل الخدمات العامة. ولفت إلى ان المجموعة الثالثة تتضمن استكمال إنشاء الجسر بدءا من الدائري السادس وصولا لمدينة الكويت بطول 16 كيلو مترا متضمنا كل الخدمات اللازمة، موضحا انه تم الأخذ في الاعتبار عند تصميم هذا المشروع المسار المقترح للمترو والنقل العام الخاص بالحافلات ضمن أعمال تطوير الطريق.

من جانبه، قال المدير العام للهيئة العامة للطرق والنقل البري م.أحمد الحصان في تصريح مماثل لـ «كونا» إن الاتفاقية تشمل عدة مراحل يقوم بها المكتب الاستشاري بإنجازها خلال مدة الاتفاقية.

وأضاف الحصان ان المرحة الأولى من الاتفاقية تتضمن دراسة الجدوى لمدة 12 شهرا وتشمل القيام بالأعمال المتعلقة بالدراسة الميدانية والطبوغرافية والبيئية والمرورية والخدمات الأساسية وتقييم المخاطر والتقييم الهندسي.

وبين ان المرحلة الثانية تتضمن التصميم التمهيدي لمدة 8 أشهر وتشمل قيام المستشار العالمي بتقديم 3 بدائل تصميمية للتصميم التمهيدي لتحسين أداء الطريق وفقا للمعايير العالمية والمحلية.

وذكر ان المرحلة الثالثة تتضمن إعداد مستندات ووثائق المشاريع (اختيارية) لمدة شهرين، في حين تتضمن المرحلة الرابعة تقييم العطاءات وإعداد المستندات ووثائق العقد (اختيارية) لمدة شهرين، فيما تشمل المرحلة الخامسة تأهيل المقاولين (اختيارية) لمدة 3 اشهر وتكون ضمن مرحلة التصميم التمهيدي.

وأوضح ان الاتفاقية تتضمن أعمال الخدمات الاختيارية مثل الهندسة القيمية ودراسة تقييم المخاطر الكمي وبرنامج التدريب وتدريب جهاز الوزارة والجولات الدراسية.

وأكد الحصان ضرورة تنفيذ مثل هذه المشاريع العملاقة من قبل مقاولين أصحاب كفاءة وخبرة عالية في مجال تقنية الجسور والطرق السريعة لضمان جودة وكفاءة المشروع وإنجازه وفق البرنامج الزمني المقرر له والميزانيات التقديرية المعتمدة له.

وأشار إلى انه سيتم قريبا توقيع اتفاقية تطوير الطريق الدائري الرابع وهي حاليا في مرحلة أخذ موافقة الجهات الرقابية عليها.