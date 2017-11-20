تماضر الخالد: ترسيخ مفاهيم الثقافة البترولية يدعم التنمية المستدامة

شاركت وزارة النفط بجناح خاص بها في معرض الكويت الدولي للكتاب يتضمن مجموعة من الإصدارات والمؤلفات والمطبوعات التي تهدف الى نشر وتعزيز الجوانب التوعوية للثقافة البترولية.

وقالت مراقب العلاقات العامة ومراقب الإعلام البترولي بالإنابة في وزارة النفط الشيخة تماضر الخالد ان الموارد النفطية تمثل دعامة أساسية للاقتصاد الكويتي لما تحتله من نسبة كبيرة في دعم الموازنة العامة للدولة كونه المصدر الرئيسي للإيرادات، مشيرة إلى ان الثروة النفطية تستدعي ضرورة ترسيخ دورها الحيوي والمهم لدى الأجيال الحاضرة والقادمة من أجل فهم الدور الرائد للثروة النفطية في الكويت تحقيقا للاستفادة القصوى منها والتي بدورها تدعم مسيرة التنمية المستدامة.

وأضافت الخالد في بيان صحافي أن الثقافة البترولية تمثل إحدى أهم الركائز التي تولي وزارة النفط الاهتمام بها من اجل توعية المواطنين بكل شرائحه وذلك حرصا منها على إحياء التراث النفطي ورفع معدلات الفكر لجيل الشباب لمعرفة اقتصاد وثروات بلدهم الكويت.

وأشارت إلى أن جناح وزارة النفط في معرض الكتاب شهد إقبالا لعدد كبير من زائري المعرض والمهتمين بالشؤون النفطة، مؤكدة أن معرض الكتاب يمثل احد المهرجانات الثقافية التي تعكس الاهتمام الدولي بها كأنشطة داعمة لتنمية الفكر وجمع أقطاب الثقافة والفكر تحت مظلة واحدة.

وفي الختام قدمت الشيخ تماضر الخالد درعا تذكارية إلى ممثل راعي المعرض الشيخ محمد العبدالله.