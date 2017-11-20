أكد الخبير الفلكي عادل المرزوق أن الأمطار المتوقعة بدءا من غد الثلاثاء لن تسبب سيولا أو كوارث كما اعتقد البعض.



وأضاف: اعتقد كثير من الناس بناء على توقعاتنا الجوية التي ذكرناها يوم أمس الأول أن كمية المطر التي ستسقط ستكون كارثية وبكميات هائلة غير مسبوقة من الأمطار، وأنها ستسبب السيول الجارفة وما شابه ذلك من كوارث، وحيث إننا لم نذكر في مقالنا السابق ولم نشر إلى السيول وإنما هي تأويلات من بعض الأشخاص، وانني أكرر هنا أن الأمطار المتوقع سقوطها هي أمطار بكميات اعتيادية ولن تسبب بإذن الله أي كوارث.



وأشار إلى أن كمية المطر التي نتوقع نزولها هي كميات محدودة جدا وستكون بحدود 4 ملم في غدا الثلاثاء وكميتها الإجمالية حتى نهاية الأسبوع بحدود 10 - 12 ملم وهي كمية جيدة بحسب مقاييس الصحراء في منطقتنا العربية، ولذلك نشير الى أن كمية المطر التي ستنزل خلال الأيام المقبلة ستكون بكمية اعتيادية أو أقل من ذلك ولا تدعو إلى الخوف وستستمر الأمطار بحول الله إلى يوم الأربعاء 29 الجاري أو إلى يوم الجمعة 1 ديسمبر المقبل، وستكون بكميات معتدلة جدا لا تزيد على 3 - 4 ملم وستكون الرياح خلال هذا الأسبوع متقلبة الاتجاه بين شمالية إلى شمالية غربية خفيفة السرعة تكون سرعتها بين 13 و24 كم/س وبين جنوبية شرقية (كوس) 10 - 17 كم/س، كما أن الحرارة ستنخفض خلال يومي السبت والأحد المقبلين، خصوصا في ساعات الفجر الأولى إلى 7 - 10 درجات مئوية وفي منتصف النهار ستكون بين 21 و23 بسبب هبوب الرياح الشمالية الغربية النشطة بعض الشيء في هذين اليومين، ويكون الجو صحوا، وسيميل إلى البرودة خلال هذه الأيام، لذا فمن المستحسن لبس الملابس الشتوية الخفيفة خصوصا في الليل.

«الأرصاد»: انتظروا أمطاراً رعدية

توقع مراقب التنبؤات الجوية في إدارة الأرصاد الجوية عبدالعزيز القراوي سقوط أمطار متفرقة متوسطة الشدة تكون رعدية أحيانا على البلاد خلال الأيام الثلاثة المقبلة تبلغ ذروتها مساء الثلاثاء وتستمر حتى صباح الأربعاء المقبل.

وقال القراوي لـ «كونا» أمس إن البلاد تتأثر بمنخفض جوي سطحي قادم من أوروبا ومتمركز على شرق البحر المتوسط في اتجاه الشمال.

وأضاف أن هناك تأثيرا آخر بامتداد منخفض السودان الموسمي من جهة الجنوب الغربي من شبه الجزيرة العربية يقابلهما منخفض جوي متعمق في طبقات الجو العليا مع تيار هواء نفاث بارد.

وأوضح القراوي أنه مع هذه التأثيرات تتكاثر السحب وفرص سقوط أمطار خفيفة ومتفرقة، مبينا أن فرص سقوط الأمطار الرعدية تبدأ عصر الثلاثاء حتى صباح الأربعاء المقبلين مع نشاط للرياح الجنوبية الشرقية أحيانا خلال فترة تساقط الأمطار الرعدية.

وأشار إلى أن ذلك سيؤدى الى ارتفاع موج البحر أحيانا مع تحول الرياح إلى شمالية غربية معتدلة الى نشطة اعتبارا من مساء الأربعاء المقبل مع تأثير امتداد المرتفع الأوروبي، متوقعا انخفاض درجات الحرارة خلال نهاية الأسبوع الحالي.