عادل الشنان

كشفت تقارير المؤسسة العامة للرعاية السكنية عن انتهاء فرق المقاولين وإدارة التنفيذ بإشراف مباشر من وزير الدولة لشؤون الإسكان ياسر أبل من أعمال 22 مشروعا للقسائم السكنية والمباني العامة وما يتبعها من بنية تحتية تتبع 9 مشاريع رئيسية موزعة من أقصى شمال البلاد حتى جنوبها.

وأضافت التقارير ان العقود التي تم تنفيذها حتى نهاية 2016 شملت أعمالا للمباني العامة.

وبينت ان قيمة عقود المباني العامة التي نفذت بلغت 251 مليونا و967 ألف دينار توزعت على مشاريع مدن وضواحي «شمال غرب الصليبخات، صباح الأحمد، جابر الأحمد، النسيم، القيروان، الوفرة القائم، توسعة الوفرة، أبوحليفة، سعد العبدالله».

ولفتت إلى إنجاز أكثر من 90% من أعمال القسائم والخدمات لمشاريع مدينتي «صباح الأحمد وجابر الأحمد»، إضافة إلى إتمام مشروع شمال غرب الصليبخات وتوسعة الوفرة وأبوحليفة الإسكاني إلى جانب انتظار نهاية الشهر الجاري لتسلم ما تبقى من مشروع غرب عبدالله المبارك.

وتابعت ان مشاريع القسائم والخدمات شملت 2801 بيت و7798 قسيمة و1020 شقة و319 قسيمة استثمارية وما يتبعها من مبان عامة بإجمالي 555 مليونا و111 ألف دينار.

وفيما يتعلق بخدمات المشاريع والطرق الرئيسية فقد أنجزت «السكنية» 8 مشاريع بإجمالي 15 مليونا و845 ألف دينار.

وأفادت بأن مهندسي المؤسسة يتابعون حاليا ملف إنجاز المباني العامة في الضاحية C لمدينة صباح الأحمد، كما يجري تشطيب أعمال 5201 قسيمة في مشروع غرب عبدالله المبارك التي من المقرر أن تسلم للمؤسسة نهاية الشهر الجاري يليها البدء في أعمال المباني العامة.