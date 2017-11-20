يأخذ مركز وكالة الأنباء الكويتية «كونا» للتدريب وتطوير القدرات الإعلامية على عاتقه رسالة قائمة على رؤية استشرافية للمستقبل غايتها تحقيق مفهوم التنمية البشرية بلغة العصر وصولا إلى جيل إعلامي متخصص ومتمكن.

ويشكل المركز ثمرة إدراك من «كونا» لأهمية دورها في بناء الإعلام الوطني والدور المهم الذي تؤديه وسائل الاتصال في تحقيق نهضة وطنية شاملة لذا يعنى المركز الذي تصادف اليوم الذكرى الـ22 على تأسيسه بتنمية المهارات الإعلامية نظريا وميدانيا للعاملين في الوكالة وفي قطاعي الإعلام الكويتي والخليجي.

وفضلا عن ذلك يعمل المركز منذ عام 1995 على إيجاد جيل إعلامي مواكب للمستجدات اليومية منتهجا سياسة تدريب متطورة تقوم على أسس علمية وتقنية حديثة.

ويحظى المركز بثقة العديد من الجهات الإعلامية والمؤسسات الحكومية داخل الكويت وخارجها إذ تخرج منه 4227 متدربا من الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي من خلال 407 برامج تدريبية متنوعة قدمها المركز منذ نشأته إلى الآن.

ويعقد المركز دورات تدريب في مجالات تخدم الإعلاميين والصحافيين العاملين في مجال الإعلام وغيرها من المجالات الصحافية الأخرى حيث عقد هذا العام حتى الآن تسعة برامج تدريبية من أصل 22 برنامجا مطروحة أمام الجمهور.

في هذا السياق، قالت مدير مركز «كونا» للتدريب وتطوير القدرات الإعلامية أبرار الغانم إن المركز يحظى منذ تأسيسه بثقة واهتمام وكالات الأنباء العربية ولاسيما الخليجية والتي نلاحظ ارتفاع اعداد المتدربين منها.

وأوضحت الغانم أن المركز يقوم سنويا بتقديم عدد متنوع من الدورات في مجالات الإعلام والصحافة والعلاقات العامة وغيرها ويقوم بطرحها عبر كتيب خاص وعبر موقع المركز في وسائل التواصل الاجتماعي «انستغرام» و«تويتر».

وأضافت أن «المركز يهدف إلى اقامة دورات تعاقدية إعلامية مع الجهات والمؤسسات الحكومية في الدولة لتطوير مهارات العاملين في مجالات الإعلام والعلاقات العامة وتنظيم دورات تخصصية في مختلف قطاعات التغطية الإخبارية لرفع الكفاءة والمستوى المهني للكوادر العاملة في هذه الأجهزة إلى جانب عقد دورات معلوماتية للصحافيين الأجانب الذين توفدهم مؤسساتهم للعمل في منطقة الخليج والشرق الأوسط».

وذكرت أن المركز يقوم بتنظيم برامج عملية لتبادل الخبرات الإعلامية مع مؤسسات أكاديمية عربية وأجنبية لرفع مستوى الكوادر الكويتية في مختلف القضايا المهمة ولتحقيق نقلة نوعية في مستوى الكفاءة المهنية والقيادات الإعلامية في البلاد.

وبينت أن المركز ينظم كذلك برامج تدريب محددة في التخصصات الإعلامية التي تطلبها المؤسسات ووفقا لاحتياجاتها من خلال توفير جهاز متخصص من الكفاءات الإعلامية لبرامج التدريب وكادر إداري مؤهل للمتابعة والتنفيذ وتجهيزات ومعدات فنية لازمة لتدريب فعال متقدم لتحقيق اهداف البرنامج.

وقالت الغانم إن المركز يقوم بعملية تسويق منظمة لأنشطته تستند إلى أسس علمية وعملية داخل البلاد وخارجها للتعريف بأهدافه وبرامجه.

وأضافت أن «هناك تفاعلا وتعاونا مع جميع المؤسسات الإعلامية الحكومية والخاصة في البلاد وفي الدول الأخرى حيث حرص المركز على إقامة صلات تعاون مع مراكز تدريب متخصصة عالمية وعربية للاستفادة من خبراتها في مجال التدريب الإعلامي».