قال مدير ادارة التدريب والعلاقات الدولية في ديوان المحاسبة د.سعود الزمانان ان وفد الديوان يزور دولة قطر للاطلاع على تجربة التعاقد مع المكتب العالمي للتدقيق والمحاسبة «آرنست آند يونغ».

وأوضح الزمانان في تصريح لـ«كونا» ان الوفد سيطلع على مدى الاستفادة من هذه التجربة بخاصة فيما يتعلق بإعادة الهياكل التنظيمية في بناء القدرات المؤسسية ووضع اطار عمل للكفاءات والخبرات.

وأضاف ان الوفد سيتعرف كذلك الى منهجيات التدقيق الحديثة ومنهجية التدقيق المبني على المخاطر وتقييم المخاطر المؤسسية ومخاطر الأعمال اضافة الى المنهجيات الحديثة في مراجعة المشاريع الرأسمالية وضمان الجودة والأداء المؤسسي والوقوف على منهجية التدقيق الداخلي الحديثة والتدقيق على تكنولوجيا المعلومات.

ولفت الى ان المكتب العالمي للتدقيق والمحاسبة «آرنست آند يونغ» يعد احد اربعة اكبر مكاتب على مستوى العالم في مجال المحاسبة والتدقيق.

واكد ان الزيارة ترمي الى تحقيق أهداف الاستراتيجية الخاصة للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة (الانتوساي) للفترة 2017 -2022 بعنوان «تقاسم المعرفة والخبرات في مجال تطوير القدرات».

وشدد الزمانان على حرص ديوان المحاسبة الكويتي على الاستفادة من تجارب الكثير من الدول والمؤسسات الرقابية المتميزة بما يسهم في الارتقاء بالعمل الرقابي.