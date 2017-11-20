تفقد وفد من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية مشروع مجمع سكني ومجمع طبي في مدينة البصرة بجنوبي العراق والذي يموله الصندوق في نطاق منحة من الكويت للشعب العراقي.

وذكرت قنصلية الكويت في البصرة في بيان تلقت «كونا» نسخة منه أمس ان الهدف من زيارة الوفد هو الاطلاع ميدانيا على سير الاعمال ونسبة الانجاز في مشروع مجمع «ام قصر» السكني ومشروع مجمع «الكويت الجراحي».

ونقل البيان عن القنصل الكويتي يوسف الصباغ القول ان الزيارة جاءت بالتنسيق مع وزارتي الاسكان والاعمار والصحة العراقيتين ولعقد لقاءات مع الدوائر المختصة والجهات المستفيدة من المشروع.

كما نقل البيان عن رئيس وفد الصندوق المستشار نواف المهمل القول ان الهدف من الزيارة وهي الاولى من نوعها ميدانيا هو الاجتماع مع ممثلي الوزارات المعنية بالمشروع والمكتب الاستشاري والهندسي المكلف بإنجاز المشروع، بالإضافة عقد لقاءات مع مسؤولين في الادارة المحلية بالبصرة.

وأكد المهمل ان نسبة الانجاز في مشروع المجمع السكني تجاوزت 40% من عمر المشروع المتفق عليه وهي ثلاث سنوات متوقعا الانتهاء منه قبل المدة الزمنية المحددة بالعقد.