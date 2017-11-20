في إطار حرص ديوان المحاسبة على نشر الثقافة الرقابية يشارك الديوان في معرض الكويت الدولي الثاني والأربعين للكتاب في صالة 6، وذلك خلال الفترة من 15-25 نوفمبر الجاري.

وقال مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة ومركز المعلومات فيصل الأنصاري ان ديوان المحاسبة يعرض إصدارات الديوان المختلفة في المعرض ويجيب على جميع أسئلة الحضور حول المطبوعات التي يوفرها، مؤكدا ان ديوان المحاسبة يهدف من خلال هذه المشاركة الى اتاحة الفرص للزوار بالحصول على الإصدارات المختلفة للديوان والتعريف بدوره الاجتماعي والثقافي في الدولة وبيان المهام التي يقوم بها من اجل حماية الأموال العامة بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة للمجتمع والحفاظ على كل موارده.

وأشار الأنصاري الى ان هذه المشاركة تعتبر الأولى من نوعها للديوان في معرض الكويت الدولي للكتاب، لما لذلك من أهمية لتحقيق الأهداف المرجوة من خلال تواصل الديوان مع الجهات الأخرى من خلال التواجد في مختلف فعاليات الدولة.

وأضاف انه خلال النشاطات التي يشارك فيها الديوان فانه سينظم ندوة بعنوان «دور المواطن في المحافظة على المال العام» ويحاضر فيها كل من مدقق بإدارة الرقابة على الإنتاج والتصنيع للجهات النفطية خالد الصفي ومدقق بإدارة الرقابة المسبقة للشؤون الاجتماعية هند البلوشي وذلك في يوم الأربعاء 22 نوفمبر الجاري الساعة 10 صباحا في قاعة كبار الزوار صالة 6.

ويعرض ديوان المحاسبة في جناحه الخاص بالمعرض العديد من المطبوعات الرقابية مثل قانون انشاء ديوان المحاسبة رقم 30 لسنة 1964، وكتاب قصة ونشأة الديوان، وقانون حماية الأموال العامة، وشركاء ورقباء، ودليل اخلاقيات مهنة التدقيق، وديوان المحاسبة ودورة في المحافظة على المال العام، إضافة الى ديوان المحاسبة مسيرة وتاريخ، وديوان المحاسبة رقابة فاعلة ورؤية مستقبلية، وملامح تطور مسيرة ديوان المحاسبة، ونتائج أعمال ديوان المحاسبة الرقابية خلال 50 عاما، وأحدث إصدارات مجلة الرقابة.