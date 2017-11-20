قالت نائبة رئيس الاتحاد الدولي للمنظمات الهندسية الـ WFEO في «اليونسكو» م.زينب القراشي ان الكويت ستنظم المنتدى الدولي الرابع للمهندسين الشباب الذي سيعقد في العاصمة الإيطالية روما بالتزامن مع انعقاد الجمعية العمومية والمجلس التنفيذي والمؤتمر المصاحب لهما والذي ستنطلق فعالياتهما يوم الأحد 26 نوفمبر الجاري وستستمر حتى 2 ديسمبر المقبل، مشيرة الى أن هذا الملتقى انطلق قبل 4 سنوات في الكويت وعقد تاليا في اليابان وبيرو وها هو يعود للانعقاد بالقارة الأوروبية بدعم كويتي.

وذكرت القراشي أنه قد تمت دعوة جميع المنظمات والهيئات الهندسية الأعضاء في الاتحاد للمشاركة، وأن منتدى هذا العام سيواصل البحث في وضع قائمة التحديات التي يواجهها المهندسون الشباب الا أننا هذا العام سنركز على الشباب في القارة الأوروبية، مشيرة الى أن الكويت عضو مؤسس لهذا المنتدى وقامت بدعمه عند انطلاقته في الكويت وسنستمر كممثلين للجمعية في ترؤس وقيادة هذا الملتقى الشبابي المهم.

وأوضحت ان جدول أعمالنا هذا العام كبير وموسع حيث سيتم عقد ورشتي عمل يشارك فيها ممثلون لنحو 40 منظمة هندسية تأكد حضورهم، مشيدة بدعم الزملاء في جمعية المهندسين الكويتية وحرصهم على المشاركة بالمنتدى وحضورهم لمناقشات الشباب حول العالم.

ودعت إلى مزيد من الدعم الذي يحتاجه المهندسون الشباب للمشاركة على الساحتين الإقليمية والدولية، مشيرة إلى أن هذا الدعم سيبرز الوجه الحضاري للكويت ويدعم جهودها التي تلقى احترام وتقدير المنظمات التطوعية حول العالم.