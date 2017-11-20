أعلن مدير إدارة الأنشطة الترويحية في وزارة الدولة لشؤون الشباب عبدالله العدواني عن مشاركة الوزارة في معرض الكويت الدولي للكتاب المزمع خلال الفترة من 15 إلى 25 نوفمبر الجاري وذلك حرصا على تواجد الوزارة في الأحداث الثقافية بهدف تعزيز الجانب الثقافي للشباب وتوسيع دائرة الفكر لديهم.

وقال العدواني في تصريح صحافي إن وزارة الدولة لشؤون الشباب تشارك للمرة الثالثة على التوالي في معرض الكويت الدولي للكتاب وذلك من خلال مساحات تفاعلية تنظم من خلالها العديد من الفعاليات وورش عمل لفئة النشء والشباب بالإضافة الى عدد من الأمسيات الشعرية بمشاركة نخبة من الشباب المميزين في هذا المجال والتي يفوق عددها 15 نشاطا في الفترة الصباحية من الساعة 9 إلى 1 ظهرا والفترة المسائية من 5 إلى 10 مساء ما عدا يومي الجمعة والسبت في الفترة المسائية فقط.

وأكد حرص الوزارة على التفاعل في شتى التجمعات الشبابية التي تتطابق مع استراتيجية ورؤى وزارة الدولة لشؤون الشباب من أجل تمكين الشباب وتقديم يد العون لهم في المجالات المحببة لديهم وتطويرها.

ودعا الشباب إلى متابعة حسابات وزارة الدولة لشؤون الشباب في مواقع التواصل الاجتماعي تويتر وانستغرام وسناب شات من أجل معرفة تفاصيل أنشطة الوزارة في معرض الكتاب أو التواصل عبر رقم الوزارة 134.