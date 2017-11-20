اكد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله اليوم ان اعضاء السفارة الكويتية في ايران زاروا المواطن فالح العازمي المحتجز على خلفية دخوله منطقة عسكرية بالخطأ واطمأنوا على صحته حيث ذكر لهم انه يعامل معاملة جيدة املا ان يتم الافراج عنه في اقرب فرصة ممكنه.



وقال الجارالله في تصريح للصحافيين على هامش مشاركته حفل سلطنة عمان بعيدها الوطني ال47 ان السلطات الايرانية تعامل المواطن العازمي معاملة جيدة مشيدا بهذه الخطوة من الجانب الايراني.



وبين ان السلطات الايرانية وعدت انها سوف تسمح لذويه بزيارته في القريب العاجل.



وكانت السلطات الايرانية قد ألقت القبض على المواطن فالح العازمي في سبتمبر الماضي بعد دخوله منطقة عسكرية على الحدود الايرانية - التركية عن طريق الخطأ وهو في طريق العودة للكويت