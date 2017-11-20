تفعيلا لنص المادة 22 من قانون البلدية، رقم 33 لسنة 2016 ، وتحقيقا للمصلحة العامة وحرصا على سرعة إنجاز المعاملات والمشاريع الحكومية، فقد أصدر وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزير الدولة لشؤون البلدية، محمد الجبري، عدة قرارات بشأن المعاملات التي أحالها الجهاز التنفيذي للمجلس البلدي ومضى عليها 100 يوم عمل دون أن يصدر بشأنها قرار من المجلس البلدي حيث وافق الوزير على المعاملات الآتية:

1- طلب وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل توسعة فرع الكهرباء والبنشر لجمعية النسيم التعاونية في منطقة العيون مقابـــل قــــطعة (3 ) بــجانب محطة البنزين ليصبح بـــمساحة ( 180م2 ) بـــدلا مــن ( 100م2 ) مـــــع الالـــــتزام بـــــالمـــساحــات المـــــقـررة ( 120م2 للفرع + 60م2 للجور) وفــــــــق مــــــــا جـــاء بــــــــــقــــرار المجلس البلدي رقــــم ( م .ب /فــ12/390/15/2011 ) المتخذ بتاريخ 10/10/2011 .



2- الموافقة على طلب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية توسعة مـــوقع مســــــجد ( عبدالله غازي الصليلي) القائم بمنطقة النسيم قطعة (1 ) البالغ مساحـــــته( 500م2 ) بإبعاد ( 20م ×25م) لتصبح إجمالي مساحة الموقع بعد التوسعة ( 800م2 ) وبأبعاد ( 32م×25م).



3- طلب مؤسسة البترول الكويتية تخصيص موقع للمنطقة الصناعية البترولية والبالغ مساحته (7.41 كم2 ) .



4- طلب وزارة الكهرباء والماء ووزارة الخارجية تخصيص موقع محطة تعبئة مياه بمساحة ( 10000م2 ) وأبعاد ( 100م ×100م) بمنطقة غرب أبو فطيرة ، وإلغاء الموقع الحالي والقائم بالمنطقة الدبلوماسية ( غرب مشرف ) ضمن القطعة رقم ( 7ب) .



5 -طلب وزارة المالية إلغاء تخصيص موقع المقصف المقرر بموجب قرار المجلس البلدي رقم ( م ب / ل ع12/214/16/2015 ) المؤرخ في 2/11/2015 وضم مساحته إلي مواقف السيارات .

6- طلب الهيئة العامة للشــــباب تخصيص موقـــع ليكون مقر دائم لها بمســـــــاحة ( 3224 م 2) وبأبعــــاد ( 45.0م ×71.65 م2 ) تقريبا بمنطقة الشويخ (ع ) الإدارية.



7- طــــــلب وزارة الكـــــهرباء والمــــاء تخصيص مــــحطة تــحويل ثانوية بمساحة ( 12.5 × 16.5) متر بمنطقة أبو فطيرة قطعة رقم (3).



8- الطلب المقدم من / وزارة الاشغال العامة ترخيص خلاطة مــــركزية مـــؤقتة بمساحة ( 5000 م2 ) لتنفيذ العقد رقم ( ق ص / ط /332 )