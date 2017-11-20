قال وزير الدفاع القطري، خالد العطية، إن أطرافًا خارجية (لم يسمها) تتسبب في عرقلة تحسن علاقة بلاده مع مصر.

جاء ذلك خلال مقابلة معه ضمن برنامج الحقيقة، الذي يبثه تلفزيون قطر الرسمي، مساء الأحد.

وأضاف العطية، أنه كلما بنينا جسورًا للتقارب (مع مصر) يتدخل طرف آخر لإفساد ذلك، بسبب وجود أجندات خاصة. لافتا إلى أن التزام قطر تجاه مصر مستمر، دون تأثر، لاعتقادنا أنها يجب أن تكون قوية.

وفي الشأن القطري الداخلي، أكد العطية أن القوات المسلحة القطرية على أهبة الاستعداد وبكامل جاهزيتها للدفاع عن البلاد ضد أي هجمات.

وأشار إلى أن القوات القطرية تتمتع بأحدث المنظومات التقنية، فقد قمنا بإدخال العديد من المنظومات وهناك أخرى في طريقها لدخول الخدمة.

وحول الأزمة الخليجية، أشار العطية، إلى تصريحات أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، بأن الحوار هو أسهل وأقصر طريق لحل الخلاف، معربا عن أمله بوجود من يستمع لصوت العقل والحكمة، ويستجيب لدعوة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد للتفاوض.

وختم العطية بالتأكيد أن قطر منفتحة دائمًا على الحوار، ولا يوجد لديها ما تخشاه.