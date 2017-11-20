وصل إلى البلاد صباح اليوم، الرئيس العراقي، د.محمد فؤاد معصوم، والوفد الرسمي المرافق له، في زيارة رسمية للبلاد يجري خلالها مباحثات رسمية مع صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد .

وكان على رأس مستقبليه على أرض المطار صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء، الشيخ جابر المبارك، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ محمد الخالد ونائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ووزير الإعلام بالوكالة الشيخ محمد العبدالله وكبار القادة في الجيش والشرطة والحرس الوطني والإدارة العامة للاطفاء.

وتشكلت بعثة الشرف المرافقة لفخامته من الديوان الأميري برئاسة المستشار بالديوان الأميري الدكتور يوسف حمد الإبراهيم.

ويرافق فخامته وفد رسمي يضم كلا من وزير الداخلية قاسم محمد الأعرجي ووزيرة الصحة عديلة حمود سليم ووزير النقل كاظم فنجان الخفاجي وعدد من كبار المسؤولين في حكومة جمهورية العراق الشقيق.