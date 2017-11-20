وقعت الهيئة العامة للمعلومات المدنية، وبيت التمويل الكويتي (بيتك)، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم مشتركة تعنى بتفعيل العديد من الخدمات الإلكترونية بهدف تسهيل إجراءات المعاملات المصرفية لعملاء (بيتك).

وقال المدير العام للهيئة مساعد العسعوسي في تصريح صحافي، إن الهيئة حريصة على وضع جميع إمكانياتها وخدماتها في متناول مختلف الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص مشيدا بمبادرة (بيتك) في تعزيز التعاون والشراكة مع الهيئة.

وأضاف العسعوسي أن الهيئة وقعت اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع 70 جهة أخرى لتوفر لها خدمات البنية التحتية للمفتاح العام (بي كي اي) لإصدار شهادات إلكترونية كما تقدم الهيئة خدمات نظم المعلومات الجغرافية (جي اي اس) لأكثر من 60 جهة وخدمات البيانات الإحصائية المجمعة.

وأوضح أن (بيتك) بموجب مذكرة التفاهم سيتمكن من استخدام كل التطبيقات والبرامج التي توفرها الهيئة إضافة إلى توفيرها البيانات المكانية مجهولة المصدر من نظام المعلومات الجغرافية من خلال التطبيقات والخدمات الخاصة ب(بيتك) والواجهات البرمجية المقدمة من الهيئة مؤكدا سرية تلك البيانات وعدم السماح بمشاركتها مع أي جهة أخرى.

ولفت العسعوسي إلى أن توقيع الاتفاقية يأتي في إطار توجهات الدولة لتعزيز الربط الإلكتروني وتوسيع مجالات استخدامه في مختلف القطاعات وأهمها القطاع المصرفي.

من جانبه قال الرئيس التنفيذي لمجموعة (بيتك) مازن الناهض "إننا حريصون على تطوير أدائنا والاستفادة من المستجدات الحديثة والتكنولوجيا الرائدة التي توفرها الهيئة بما يخدم العملاء ويسهل الإجراءات لافتا إلى أن (بيتك) قطع شوطا طويلا في مجال تطبيق الخدمات الرقمية.

وأشاد الناهض بالأنظمة المتعددة للهيئة التي تخدم مختلف المؤسسات والشركات الحكومية وغير الحكومية في الكويت لافتا إلى حرص (بيتك) على الحصول على هذه الخدمات وتوظيفها بهدف خدمة العملاء وتسهيل الإجراءات.

يذكر أن الاتفاقية وقعت في المبنى الرئيسي للهيئة العامة للمعلومات المدنية وتولى توقيعها كل من العسعوسي والناهض وذلك بحضور عدد من المسؤولين في الجهتين.