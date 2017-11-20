الفريج: ملتقى الترشيد الأول للكهرباء سيعقد يومي 6 و 7 ديسمبر



أكد وكيل وزارة الكهرباء والماء، المهندس محمد بوشهري، أن تعرفة الاستهلاك الجديدة على القطاع الحكومي سيبدأ تطبيقها اعتبارا من يوم بعد غد الأربعاء.

ونقل بيان صحافي للوزارة ،عن بوشهري قوله، اليوم الاثنين، خلال ترؤسه الاجتماع ال32 للجنة التنفيذية لترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية والمياه في مؤسسات الدولة، إنه سيتم احتساب الكيلوواط في القطاع الحكومي وفق التعرفة الجديدة ب 25 فلسا في حين يكلف ال 1000 غالون للمياه 4 دنانير كويتية (أكثر من 12 دولارا).

وأضاف أن ترجمة الجهود المبذولة من قبل جميع الجهات المعنية بشأن الترشيد إلى أرقام تعتبر ضرورة من شأنها أن توضح للمستهلك كيفية احتساب عملية الترشيد وأثرها على فاتورته.

وأشاد بالجهود التي يقوم بها مشروع (ترشيد 2) لمدارس وزارة التربية في مرحلتيها الثانوية والمتوسطة خلال الفصل الدراسي الأول 2017-2018 للمحافظات الست.

من جانبه قال رئيس لجنة الترشيد في الوزارة، المهندس خليفة الفريج، إن (الكهرباء والماء) تعتزم عقد ملتقى الترشيد الأول للكهرباء يومي 6 و 7 ديسمبر المقبل بهدف تسليط الضوء على جهود الوزارات والمؤسسات الملحقة بها والهيئات المستقلة والجهات التطوعية والشركات والأفراد في مجال تطبيق ونشر ثقافة ترشيد الكهرباء والماء.

وأضاف الفريج أن مشروع (ترشيد 2) يتضمن خلال الفصل الدراسي الأول لهذا العام زيارة 67 مدرسة في محافظات مبارك الكبير والعاصمة وحولي ومن المخطط للمشروع أن يشمل زيارة 150 مدرسة بنهاية الموسم الدراسي 2017-2018.

من جهتها اقترحت ممثلة معهد الكويت للأبحاث العلمية في اللجنة الدكتورة فتوح الرقم - وهي مديرة برنامج تقنيات كفاءة الطاقة- على المشرفين على مشروع (ترشيد) صياغة محتوى المادة الترشيدية وفق مخرجات علمية.

ولفتت الرقم إلى أن الهدف من ذلك تحقيق الاستفادة القصوى من البرامج المعدة في زيادة الوعي التقني والعلمي الذي من شأنه بالتالي رفع كفاءة استهلاك الطاقة من خلال رفع مستوى الوعي العام.